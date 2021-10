Ruszył nowy sezon NHL. Transmisje tylko na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Spotkanie Tampa Bay Lightning, zdobywcy dwóch ostatnich tytułów mistrzowskich, z drużyną Pittsburgh Penguins rozpoczęło nowy sezon National Hockey League (NHL

• Polscy kibice będą mogli oglądać rozgrywki NHL na żywo, za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay

Od środy, 13 października, widzowie Viaplay w Polsce mogą oglądać mecze sezonu zasadniczego hokejowej ligi NHL - część transmisji dostępna będzie również z komentarzem w języku polskim. Ponadto, po każdej serii spotkań, w serwisie Viaplay emitowany będzie magazyn NHL On The Fly, prezentujący podsumowania, najciekawsze akcje oraz wypowiedzi ekspertów. Na tych kibiców, którzy nie chcą zarywać nocy, przez 48 godzin po ich zakończeniu, dostępne będą zapisy wszystkich rozegranych spotkań.Cały hokejowy świat czekał na inauguracyjne starcie Tampa Bay Lightning z Pittsburgh Penguins. Widzowie w Polsce mogli obejrzeć je na żywo w nocy z wtorku na środę w serwisie streamingowym Viaplay, z komentarzem Piotra Chłystka oraz Krzysztofa Girgiela, niezwykle cenionych ekspertów ligi NHL w Polsce. Ekspertem w studio Viaplay był natomiast Mariusz Czerkawski, jeden z najbardziej znanych oraz utytułowanych polskich hokeistów, przez 12 sezonów występujący w National Hockey League.Na zespół z Tampy zwrócona była uwaga kibiców oraz komentatorów. Lightning są jednym z faworytów rozpoczynających się rozgrywek i po raz pierwszy w tym stuleciu - a także po raz pierwszy od lat osiemdziesiątych XX wieku - będą mieli możliwość sięgnąć po Puchar Stanleya trzeci raz z rzędu. Obecni mistrzowie NHL zaliczyli jednak falstart, ulegając u siebie Pittsburgh Penguins 2:6. Drugim spotkaniem pierwszego dnia rozgrywek była rywalizacja Vegas Golden Knights z nową drużyną występującą w lidze NHL, zespołem Seattle Kraken."Wszyscy wykonali kawał dobrej roboty. Jestem dumny, że mogę być częścią tego projektu" - podkreślał Philipp Grubauer, bramkarz Seattle Kraken. To jednak nie wystarczyło by już w debiucie cieszyć się ze zwycięstwa - górą okazała się drużyna Vegas Golden Knights, wygrywając 4:3.W każdym sezonie na żywo na platformie Viaplay w Polsce będzie transmitowanych do 1,4 tys. spotkań hokejowej ligi NHL. Polscy widzowie będą mogli emocjonować się rozgrywkami najlepszej hokejowej ligi świata co najmniej do 2026 roku. W Polsce na należącej do NENT Group platformie Viaplay dostępne są także m.in. rozgrywki niemieckiej Bundesligi, Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. NENT Group będzie też pokazywała mistrzostwa IIHF Ice Hockey World Championship we wszystkich krajach nordyckich od 2024 do 2028 roku oraz 120 spotkań szwedzkiej ligi hokejowej (SHL) w każdym sezonie.Najbliższe transmisje NHL na platformie Viaplay:Środa / czwarte (13/14 października):• 01:05 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens• 01:35 Washington Capitals - New York Rangers• 04:05 Edmonton Oilers - Vancouver Canucks• 04:05 Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks• 04:05 Anaheim Ducks - Winnipeg JetsCzwartek / piątek (14/15 października):• 01:05 Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs• 01:05 New York Rangers - Dallas Stars• 01:05 Florida Panthers - Pittsburgh Penguins