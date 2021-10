Ogłoszono nominacje do Nagrody Woyciechowskiego 2021. Najwięcej dla TVN24

Łukasz Szewczyk

• Trzynaście materiałów dziennikarskich otrzymało nominacje do tegorocznej Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego.

• Aż cztery trafiły do dziennikarzy TVN24, a trzy - Onetu.

Zakończyły się obrady 22-osobowa kapituły 17. edycji Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego. Przyznano trzynaście nominacji. Wyróżniono cztery reportaże telewizyjne, cztery publikacje prasowe, cztery publikacje internetowe, w tym jeden reportaż filmowy, oraz jeden radiowy serial dokumentalny.Autorami nominowanych materiałów są: Dariusz Faron i Marek Wawrzynowski (SportoweFakty.pl); Paweł Figurski i Jarosław Sidorowicz ("Gazeta Wyborcza"); Łukasz Grajewski ("Tygodnik Powszechny"); Marcin Gutowski (TVN24); Jacek Harłukowicz ("Gazeta Wyborcza"), Konrad Szczygieł (Fundacja Reporterów) i Sebastian Klauziński (OKO.press); Piotr Jacoń (TVN24); Michał Janczura (TOK FM); Bertold Kittel (TVN24); Ewa Siedlecka ("Polityka"); Andrzej Stankiewicz (Onet); Janusz Schwertner (Onet); Sebastian Wasilewski (TVN24); Edyta Żemła i Marcin Wyrwał (Onet).Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni 18 listopada 2021 roku podczas uroczystej gali, której formuła będzie dostosowana do obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.Nagroda Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego to jedna z najbardziej prestiżowych nagród świata dziennikarskiego w Polsce. Przyznawana jest autorom materiałów dziennikarskich, które zdaniem Kapituły łamią stereotypy, wykraczają poza schematy i zaglądają za kulisy otaczającej nas rzeczywistości. Jej celem jest uhonorowanie dziennikarzy za odwagę w docieraniu do prawdy i odkrywanie, tego co wcześniej było ukryte lub niedopowiedziane. Po raz pierwszy została wręczona w 2005 roku. Prawo zgłoszenia nominacji do nagrody przysługuje każdemu z członków zwyczajnych Kapituły. Zgodnie z regulaminem nie można jednak zgłaszać dziennikarzy ze swoich redakcji, ani z redakcji powiązanych. Redakcja Radia ZET nie ma wpływu na zgłaszane nominacje.Zwycięzca, oprócz statuetki, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy zł netto, której w tym roku fundatorem jest Radio ZET.Wśród dotychczasowych laureatów Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego znaleźli się: Alicja Kos i Wojciech Cieśla (2005); Tomasz Sekielski i Andrzej Morozowski (2006); Adam Wajrak (2007); Ewa Stankiewicz i Anna Ferens (2008); Ewa Ewart (2009); Paweł Reszka i Michał Majewski (2010); Andrzej Poczobut (2011); Wawrzyniec Smoczyński (2012); Mariusz Szczygieł (2013); Grzegorz Sroczyński (2014); Bianka Mikołajewska (2015); Małgorzata Zubik i Iwona Szpala (2016); Wojciech Bojanowski (2017); Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (2018); Marek i Tomasz Sekielscy (2019); Judyta Watoła i Wojciech Czuchnowski (2020). W 2010 roku przyznano również Nagrodę Specjalną Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego "Dziennikarz XX-lecia", która trafiła w ręce Jerzego Baczyńskiego - redaktora naczelnego tygodnika "Polityka", a w 2019 wręczono trzy równorzędne Nagrody Specjalne "Dziennikarz Dekady", które otrzymali: Bianka Mikołajewska, Adam Pieczyński oraz Paweł Reszka.