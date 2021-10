Tajemnicze morderstwo początkiem wielkiej miłości. "Imperium kłastw" w Novelas+

Łukasz Szewczyk

• Losy skromnego policjanta i dziewczyny z zamożnej rodziny przecinają się w chwili niespodziewanej tragedii. Ich najbliżsi zostają ofiarami tajemniczego morderstwa.

• Pogrążono\a w rozpaczy parę połączą wspólna walka o odkrycie prawdy na temat zbrodni oraz gorące uczucie.

Znana kuratorka sztuki - Elisa Cantú - wraca do rodzinnego Meksyku na wymarzone przyjęcie urodzinowe. Tego samego wieczoru, uczciwy i dzielny policjant Leonardo Velasco, zaręcza się nauczycielką Julią, po tym, jak dowiaduje się, że spodziewają się dziecka. Żadne z nich nie spodziewa się tragedii, która na zawsze odmieni ich życie.Po szczęśliwym wieczorze Leonardo wraca na posterunek, gdzie dostaje pilne wezwanie do dwóch ofiar śmiertelnych w okolicach Ajusco. Na miejsce zbrodni przyjeżdża także jego starszy brat, szef prokuratury José Luis. Leonardo dokonuje makabrycznego odkrycia - ciało jego narzeczonej leży obok ciała Augusta Cantú, milionera i ojca Elisy. Wydarzenie to wprowadza zamęt. Nikt nie wie, co łączyło zwykłą nauczycielkę z bogatym przedsiębiorcą. Sprawy przybierają jeszcze gorszy obrót dla Elisy, gdy na pogrzebie jej ojca pojawia się Darío, przemytnik sztuki. Handlarz z bronią w ręku żąda, by rodzina oddała to, co Augusto ukradł organizacji - w przeciwnym razie jej najbliżsi poniosą konsekwencje.Elisa rozpoczyna wyścig z czasem. Pragnie chronić bliskich i dowiedzieć się, co skłoniło jej ojca do nawiązania kontaktów z przestępcami. Również Leonardo wszczyna swoje prywatne śledztwo i postanawia obserwować Elisę, przeczuwając, że to ona może stanowić klucz do zagadki.Z tej niebezpiecznej drogi ku prawdzie zrodzi się wielka historia miłości Elisy i Leonarda. Para walczyć będzie o swoje czucie, mimo wielu przeciwności losu. Czy odkryją bolesną prawdę o sekretach Julii i Augusta, które połączyły obie rodziny? Elisa stanie również przed dylematem: czy współpracować z mafią i ratować rodzinę, czy wyznać całą prawdę Leonardowi, stróżowi prawa, ze świadomością, że może to pociągnąć za sobą ryzyko utracenia miłości życia. Czy pogrąży się w imperium kłamstw?Premierowe odcinki "Imperium kłamstw" w środy o godz. 15:00 (od 13 października 2021 roku) na antenie Novelas+. Serial dostępny będzie również w serwisie Canal+ online na