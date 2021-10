Ekspresowa metamorfoza wnętrz. 12 sezon "Remontu w 48h" na antenie Canal+ Domo

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Domo rozpoczyna emisję nowego sezonu serii z szybkimi metamorfozami

• W dwunastym sezonie programu, Tomasz Pągowski i jego niezawodna ekipa udowodnią, że remont może być sprawny, tani i bezstresowy.

W okresie pandemii dom stał się jednocześnie naszym biurem, strefą relaksu, miejscem spotkań z najbliższymi i prowizoryczną siłownią. Zamknięci w czterech ścianach zaczęliśmy dostrzegać mankamenty przestrzeni, w której mieszkamy i myśleć o zmianach. Według raportu "Szczęśliwy dom" przygotowanego przez Uniwersytet SWPS na zlecenie Otodom, w czasie pandemii 23% Polaków zdecydowało się na remont. Jednak czy wiemy, jak przeprowadzić go sprawnie i bez nadwyrężania naszego budżetu?W nowym sezonie programu projektant Tomasz Pągowski i jego ekipa wyremontują sypialnię, urządzą wielofunkcyjny pokój dla pary i jej licznych zwierzaków oraz odnowią zaniedbaną łazienkę. Dzięki nim, nieciekawe przestrzenie zyskają wyjątkowy charakter i funkcjonalność, a to wszystko w myśl ekologicznej zasady "less waste". W pierwszym odcinku programu REMONT W 48H 12 Tomasz Pągowski uda się na warszawski Gocław, do niewielkiego mieszkania 6-osobowej rodziny. Ekipa remontowa w zaledwie dwa dni zmieni 3-metrową łazienkę w elegancką i funkcjonalną przestrzeń, w której zmieści się wanna z prysznicem, umywalka, szafka i pralka.Premiera nowych odcinków programu "Remont w 48h" w środy o godz. 21.30 (od 13 października) na antenie Canal+ Domo oraz w serwisie CANAL+ online