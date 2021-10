Ostatnia prosta w NASCAR Xfinity Series. Round of 8 w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Sezon w NASCAR Xfinity Series powoli zbliża się do końca.

• Do wyłonienia nowego mistrza serii pozostały już tylko trzy wyścig w Round of 8 oraz mistrzowski start w Phoenix.

• W sobotę kierowcy rywalizować będą w Fort Worth. Na żywo w Sportklubie

Trzydziesta runda bieżącego sezonu to wyścig na dobrze znanym fanom motorsportu owalnym Texas Motor Speedway w Fort Worth. O'Reillu Auto Parts 300, który w tym roku przemianowany został na Andy's Frozen Custard 335, zapowiada się niezwykle ciekawie, będzie bowiem pierwszą z trzech rund, która wyłoni czwórkę walczącą w bieżącym sezonie o tytuł.Tegoroczny wyścig w Teksasie wydłużony został z 300 do 335 mil, co oznacza, że jest najdłuższym w całym kalendarzu, a kierowcy będą mieli w nim do pokonania łącznie aż 539 kilometrów. Kto najlepiej poradzi sobie z tą wyczerpującą odległością i najszybciej pokona 223 okrążenia Texas Motor Speedway?Przed rokiem równych sobie nie miał tu Harrison Burton, dla którego była to trzecia wygrana w NASCAR Xfinity w historii (tydzień później zwyciężył jeszcze w Dead on Tools 250). Zapisał tym samym szóstą wygraną Toyoty na tym obiekcie. Indywidualne najwięcej zwycięstw w Fort Worth ma na koncie Kevin Harvick, który wygrał trzy pierwsze edycje tej imprezy (2005-07), a ostatni, czwarty triumf dołożył w roku 2021. Zaledwie jedną wiktorię mniej ma na koncie Kyle Busch, najlepszy w Teksasie w 2008, 2009 i 2014 roku.Kto zwycięży na tym słynnym obiekcie w sobotę? Największe szanse na miejsce na najwyższym stopniu podium mają najczęściej wygrywający w tym sezonie A.J. Allmendinger i Austin Cindric. Obaj zwyciężali w tym roku pięciokrotnie i o ile Cindric brylował w pierwszej części sezonu, to w drugiej znacznie lepiej spisuje się jego najpoważniejszy rywal w walce o tytuł. Allmendinger wygrał trzy z ośmiu poprzednich startów, w tym również ubiegłotygodniowy Drive for the Cure 250 i w Teksasie będzie liczył na kolejne zwycięstwo.Cindric nie ułatwi mu jednak zadania, obrońca tytułu również prezentuje się w ostatnich tygodniach bardzo dobrze, w czterech poprzednich wyścigach zajmował kolejno 2, 4, 8 i 2 miejsce, a o jego możliwościach świadczą dwa pole position wywalczone podczas trzech ostatnich rund.Nie można oczywiście przekreślać także kolejnych w klasyfikacji generalnej, Justina Allgaiera, który od ośmiu startów nie wypadł poza pierwszą dziesiątkę, bardzo solidnego Noaha Gragsona, a także wciąż walczących o prawo startu w wyścigu mistrzowskim Daniela Hemrica i Justina Haleya. Jakkolwiek zakończy się sobotnia rywalizacja na Texas Motor Speedway, możemy być pewni, że w Fort Worth czekają nas wielkie motorsportowe emocje!NASCAR Xfinity Series na Texas Motor Speedway w sobotę (16 października 2021 roku) od godz. 21.00 na żywo w Sportklubie.