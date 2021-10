Kick-boxerskie święto podczas gali ONE: Championship na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (15 października) w Singapurze prawdopodobnie najbardziej wybuchowy kick-boxerski spektakl w historii ONE Championship, który zwieńczy pojedynek o mistrzostwo świata pomiędzy Giorgio Petrosyanem i Superbonem.

• Transmisja w Fightklubie

Zgodnie z oczekiwaniami fanów mieszanych sportów walki najbliższych spektakl organizacji ONE będzie jedną z największych kick-boxerskich imprez w historii. W głównym turnieju ukoronowany zostanie nowy mistrz jednej z najmocniej obsadzonych dywizji na świecie. O pas w wadze piórkowej powalczą jeden z najlepszych - o ile nie najlepszy zawodnik w historii tej dyscypliny - Giorgio Petrosyan z pochodzącym z Tajlandii, Superbonem. Będzie to starcie o inauguracyjny tytuł ONE w tej kategorii wagowej.Petrosyan jest niepokonany w oktagonie od momentu pojawienia się w ONE Super Series. Stoczył siedem walk, wygrał wszystkie, po drodze zdobywając tytuł ONE World Grand Prix w wadze piórkowej w 2019 roku. W najbliższy piątek "The Doctora" czekała będzie jednak ciężka przeprawa, jego rywalem będzie bowiem Superbon, który drogę na szczyt utorował sobie odnosząc bardzo wartościowe zwycięstwo z Sitthichaim Sitsongpeenongiem. Pozwoliło mu ono zyskać ogromną pewność siebie, którą będzie się starał przekuć w zwycięstwo w najbliższym pojedynku. Tyle tylko, że Petrosyan nie raz musiał już mierzyć się z bardzo solidnymi pretendentami, którzy zapowiadali koniec jego kariery i z każdej z tych potyczek wychodził obronną ręką. Czy podobnie będzie i tym razem?Przed głównym wydarzeniem wieczoru, jakim będzie starcie o pas, kibice będą mieli okazję doświadczyć niemniejszych emocji, czekają ich bowiem cztery niezwykle wyrównane pojedynki w ćwierćfinale turnieju ONE World Grand Prix w wadze piórkowej. Ośmiu fighterów staje do walki o prestiżowy srebrny pas, a ich ćwierćfinałowe pojedynki odbędą się właśnie podczas gali First Strike. Pełna lista konfrontacji w turnieju to: Marat Grigorian vs Andy Souwer, Sithichai vs. Tayfun Ozcan, Samy Sana vs Chingiz Allazov oraz Enriko Kehl vs Davit Kiria .Pierwsza edycja turnieju zapewniła kilka niezapomnianych pojedynków, a ponieważ tym razem stawka wydaje się jeszcze mocniejsza, może to zwiastować kilka wybornych starć w oktagonie.Pięć teoretycznie najważniejszych walk wieczoru odbędzie się w wadze piórkowej, kto wie jednak, czy show nie skradną zawodnicy wagi ciężkiej, Rade Opacic i Patrick "Big Swiss" Schmid, którzy zmierzą się w pojedynku otwierającym całą galę. Obaj mieli walczyć ze sobą już na początku bieżącego roku, do ich bezpośredniego starcia dojdzie jednak dopiero podczas First Strike. Opacic dwukrotnie walczył dotychczas w ONE Super Serie i oba pojedynki zwyciężył przez nokaut. W Singapurze będzie chciał kontynuować swoją passę, która utorować mu może dostęp do walki o mistrzostwo wagi ciężkiej.Gala ONE Championship: First Strike 15 października o godz.14:30 na żywo w Fightklubie