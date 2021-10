"Niezatrzymani". Nowy program Przeglądu Sportowego z mistrzami sportowymi

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowy cykl spotkań-rozmów z mistrzami sportu, którzy kończą lub już skończyli kariery pełne wielkich wydarzeń, medali i tytułów, a teraz znakomicie odnajdują się w nowym "życiu po życiu".

Na Przegladsportowy.pl oraz Onet.pl debiutuje nowy program "Niezatrzymani". Premierowe odcinki będzie można oglądać w piątki o godz. 14.00. Gościem pierwszego odcinka (15 październik,) będzie Szymon Kołecki, polski sztangista, złoty medalista IO w Pekinie oraz zdobywca srebrnego medalu w Sydney, multimedalista mistrzostw świata i mistrzostw Europy.- mówi Kamil Wolnicki, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Sportowego, prowadzący program "Niezatrzymani".- mówi Szymon Kołecki w pierwszej części cyklu rozmów -- mówi Kołecki, który jako sztangista został mistrzem olimpijskim, a teraz walczy w mieszanych sztukach walki i powoli myśli o tym, co przed nim.W programie sportowcy opowiedzą o tym, jak dojrzewali do "sportowej emerytury", skąd dzisiaj czerpią energię, co daje im siłę i motywację, żeby wciąż żyć pełnią życia i spełniać się w nowych rolach. I wszyscy robią to znakomicie, co tylko potwierdza, że mistrzem można być nie tylko na sportowych arenach, ale też w życiu. Szymon Kołecki, Łukasz Kadziewicz, Robert Korzeniowski i inni, którzy budzili wyobraźnię kibiców swoimi występami, wciąż nie zwalniają tempa, bo cały czas widzą przed sobą kolejne cele i pomysły.