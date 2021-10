Koncert Coldplay w RMF FM i 12 innych stacjach Bauera w całej Europie

Łukasz Szewczyk

• W piątek (15 października 2021 roku) 13 stacji radiowych w całej Europie należących do Bauer Media Audio nada ekskluzywny koncert zespołu Coldplay, który dotrze do ponad 40 milionów fanów.

• W Polsce najciekawszych fragmentów będzie można słuchać w RMF FM

Bauer Media Audio podpisał umowę na wyłączność na emisję koncertu Coldplay, którego odbiorcami będzie ponad 40 mln fanów w całej Europie. Wykorzystując swój międzynarodowy zasięg i skalę działania, Bauer Media Audio wyemituje koncert w trzynastu wiodących europejskich stacjach radiowych w ośmiu krajach, m.in. w: RMF FM (Polska), Absolute Radio (Wielka Brytania), The Hits Radio Network (Wielka Brytania), Today FM (Irlandia), Radio Expres (Słowacja), Radio Nova (Finlandia), Radio Norge (Norwegia), Mix Megapol (Szwecja) i NOVA (Dania).Koncert w londyńskim Shepherd's Bush Empire, przeznaczony wyłącznie dla 2 tys. fanów, to powrót Coldplay na scenę przed premierą nowego albumu "Music of the Spheres".Emisja koncertu na skalę europejską to kolejne innowacyjne działanie grupy Bauer w obszarze audio. Dzięki Bauer Media Audio, obecnemu na ośmiu rynkach radiowych i posiadającemu wiele stacji o różnych formatach, Coldplay może dotrzeć do milionów swoich fanów w całej Europie, którzy inaczej nie mogliby uczestniczyć w koncercie.- mówi Paul Keenan, prezes Bauer Media Audio.Fragmentów koncertu będzie można posłuchać 15 października 2021 roku, po godzinie 20.00, w RMF FM, a na stronie rmf.fm będzie można zobaczyć wideo z czterema piosenkami z koncertu.