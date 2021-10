Weekend ze sportami walki w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

Weekendową wizytę w Rosji stacja rozpocznie w sobotę o godz. 18.00 transmisją z gali AMC Fight Night #105, która odbędzie się w Soczi i podczas której zaplanowano aż trzy walki o mistrzowskie pasy! W pojedynku wieczoru w WOW Arenie Vladimir Mineev zmierzy się z Magomedem Ismailovem, a stawką ich konfrontacji będzie tytuł Fight Nights w wadze średniej.Obaj fighterzy są niezwykle doświadczeni i nie znają zbyt dobrze smaku ringowej porażki. Mineev w 17 zawodowych pojedynkach przegrał tylko raz, jedną walkę zremisował, a wszystkie pozostałe rozstrzygał na swoją korzyść. Podobnym bilansem może pochwalić się jego rywal, który do gali w Soczi legitymuje się dorobkiem 17-2-1, a po raz ostatni przegrał w oktagonie w kwietniu 2014 roku. Co ciekawe obaj zawodnicy mierzyli się już ze sobą trzy i pół roku temu, pojedynek pozostał jednak nierozstrzygnięty z powodu bolesnej kontuzji, której nabawił się Mineev.W dwóch pozostałych walkach, w których stawką będą mistrzowskie pasy Fight Nights również zapowiadają się bardzo duże emocje. W wadze półciężkiej pochodzący z Iranu Hasan Yousefi będzie musiał przeciwstawić się Vagabowi Vagabovowi, znakomitemu Rosjaninowi, który ma na koncie aż 28 zwycięstw i zaledwie po jednym remisie i porażce. Z kolei w wadze piórkowej o tytuł powalczy dwóch kolejnych Rosjan - mniej doświadczony Roman Silagadze (4-1-1) i mający na koncie o wiele więcej sukcesów, ale też rund spędzonych w oktagonie, Mukhamed Eminov. Drugi z nich w osiemnastu zawodowych walkach poniósł zaledwie jedną porażkę, a w swoich ostatnich potyczkach pewnie wygrał z Maximem Pugachevem i Ahmedem Balkizovem.W sobotę w Soczi spodziewamy się wielkich emocji, wierzymy jednak, że dzień później równie ciekawie będzie w tym samym miejscu podczas gali Eagle Fight Championship #42. Transmisja z tego wydarzenia również od godz. 18.00 w Fightklubie! Tym razem w starciu wieczoru dojdzie do potyczki weteranów wagi średniej: Alexander Shlemenko (61-13-0) vs Artur Guseinov (27-10-1). Obaj mają na koncie grubo ponad sto zawodowych pojedynków, można spodziewać się więc bardzo dobrej, obfitującej w piękne akcje walki.Ciekawie w Soczi powinno być także podczas starcia wagi lekkiej, w którym Jora Ayvazyan zmierzy się z Valerym Gritsutinem. Zarówno jeden, jak i drugi wygrali po jedenaście zawodowych pojedynków. Ormianin ma jednak przy tym na koncie tylko jedną porażkę, a Rosjanin aż osiem. Nie oznacza to jednak, że Ayvazyan jest zdecydowanym faworytem tej konfrontacji, tym bardziej, że jego przeciwnik na czerwcowej gali EFC 37 pokonał Thiago Silvę.Na gali numer 42 duże emocje towarzyszyć powinny również walce Abdurakhmana Alimagomedova z Zaurem Isaevem w wadze półśredniej i Shamila Akhmedova z Rafaelem Celestino. Dla Brazylijczyka będzie to debiut na rosyjskiej ziemi. Czy wyjdzie z niego obronną ręką?AMC Fight Night #105 16 października o godz. 18:00 na żywo w Fightklubie. Dzień później, w niedzielę, dokładnie o tej samej godzinie na antenie stacji kolejna transmisja, tym razem z gali Eagle Fight Championship EFC #42.