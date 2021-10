Drugi sezon programu "Zwierzęta Wajraka" w Planete+

Łukasz Szewczyk

• Adam Wajrak, dziennikarz i pisarz zaangażowany w ochronę środowiska, po raz drugi rusza śladem dzikiej zwierzyny.

• W nowym sezonie programu "Zwierzęta Wajraka" widzowie zobaczą z bliska życie bobrów, żurawi, jeleni, żab i innych rodzimych gatunków.

Przywykliśmy do oglądania filmów przyrodniczych, opisujących faunę i florę z odległych i egzotycznych krain. Okazuje się jednak, że tuż obok nas - w pobliskim lesie, parku czy na łące - można spotkać równie fascynujące zwierzęta. W nowym sezonie swojego programu Adam Wajrak udowodni, że wystarczy wyjść z domu, by doświadczyć piękna polskiej przyrody. Bohaterami serii są gatunki, które żyją tuż obok ludzi: ptaki przylatujące do przydomowych karmników, niebieskie żaby składające skrzek w pobliżu miast, bobry budujące tamy, czy chomiki kopiące nory na polach uprawnych.W pierwszym odcinku prowadzący opowie o zwyczajach ptaków zamieszkujących Puszczę Białowieską i pokaże, w jaki sposób dokarmiać je zimą. W programie widzowie zobaczą też niezwykle rzadkie niebieskie żaby oraz majestatyczne żurawie, dowiedzą się dlaczego bobry nazywane są "najlepszymi inżynierami wśród zwierząt" i wyruszą w głąb lasu w poszukiwaniu sów. Podążając tropem zwierząt żyjących blisko człowieka, gospodarz programu trafi także do Krakowa, gdzie niemal w samym centrum miasta występują rzadkie i tajemnicze gady - węże gniewosze.Emisja premiowych odcinków serii "Zwierzęta Wajraka 2" w niedziele o godz. 15.30 (od 17 października) na antenie Planete+ oraz w serwisie CANAL+ online.