Krzysztof Zalewski w "MTV Unplugged". Telewizyjna premiera w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Krzysztof Zalewski jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej.

• Artysta w ramach koncertu "MTV Unplugged" wykonał swoje największe przeboje oraz m.in. nowy singiel "Ptaki".

• Premiera w Canal+

Koncert odbył się 16 czerwca w przestrzeni warszawskiego Och-Teatru. Na scenie, razem z Krzysztofem Zalewskim pojawił się poszerzony, 8-osobowy zespół. Artysta wykonał akustyczne wersje swoich największych przebojów z ostatnich czterech albumów "Zelig", "Złoto", "Zalewski śpiewa Niemena" i "Zabawa". Do tego specjalnie napisany na tę okazję utwór "Ptaki" oraz nowy cover "Romanca Cherubina", czyli piosenkę wykonywaną oryginalnie przez Czesława Niemena i Wandę Warską na płycie "Muzyka teatralna i telewizyjna" z 1971 roku.Zgodnie z tradycją MTV Unplugged, pojawili się także goście specjalni, jak Justyna Święs i Kuba Karaś (The Dumplings) oraz Natalia i Paulina Przybysz.Piękna scenografia autorstwa Anny Szczęsny stworzyła unikalny klimat, jak ze snu. Elementy rodem z upalnej Arizony - agawy, wulkany czy wielkie słońce zmieniające się w księżyc. Dzięki tej scenografii, w połączeniu ze światłem, koncert był pełnym dniem od świtu do zachodu, a każdy utwór "dział się" o innej porze. Reżyserem koncertu był Piotr Onopa, twórca m.in. teledysku do "Miłość miłość" Zalewskiego.- skomentował Krzysztof Zalewski.- dodaje Piotr Onopa, reżyser.23 listopada ukaże się album "MTV Unplugged" z dźwiękowym zapisem tego wieczoru.Koncert MTV Unplugged Krzysztofa Zalewskiego powstał przy współpracy ViacomCBS z Canal+.