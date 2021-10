Starcia Juventusu FC z AS Romą i FC Barcelony z Valencią CF hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże szlagierowe mecze włoskiej Serie A, hiszpańskiej LaLiga Santander i francuskiej Ligue 1 Uber Eats.

• Na pierwszy plan wysuwają się spotkania Juventusu FC z AS Romą, FC Barcelony z Valencią CF i Paris Saint-Germain z Angers SCO, w których zaprezentują się poważni kandydaci do czołowych miejsc w swoich ligach.

W ósmej kolejce Serie A dojdzie do jednej z najbardziej prestiżowych konfrontacji we włoskim futbolu - Juventus FC zmierzy się z AS Romą. Dwaj utytułowani rywale przystąpią to tego starcia w dobrych nastrojach, bo ich forma jest coraz lepsza i znów liczą się w grze o najwyższe cele. Wojciech Szczęsny i spółka powoli zapominają o kryzysie z początku sezonu, ale ich strata do prowadzącego w tabeli SSC Napoli nadal wynosi aż dziesięć punktów. W odrabianiu strat spróbuje im pomóc wracający po lekkiej kontuzji Paulo Dybala. Argentyńczyk w obecnych rozgrywkach ma na koncie najwięcej goli i asyst spośród wszystkich zawodników Starej Damy, więc jego postawa może być kluczem do sukcesu. Dla piłkarzy Romy to spotkanie jest szansą na rewanż za poprzedni występ na Allianz Stadium, w którym pechowo przegrali 0:2. W ich szeregach wiele będzie zależało od Tammy'ego Abrahama, który ostatnio strzela gole nie tylko dla swojego klubu, ale również dla reprezentacji Anglii.W innej ciekawie zapowiadającej się konfrontacji groźne S.S. Lazio podejmie broniący tytułu mistrzowskiego Inter Mediolan. Obie ekipy mogą pochwalić się imponującymi seriami meczów bez porażki - piłkarze z Rzymu nie przegrali na własnym stadionie od ponad dziesięciu miesięcy, a Nerazzurri pozostają niepokonani w Serie A od połowy maja. Jedną z atrakcji tego widowiska będzie pojedynek aktualnie najlepszych snajperów włoskiej ekstraklasy: Ciro Immobile kontra Edin Džeko. Obaj zdobyli w tym sezonie po sześć bramek i są głównymi kandydatami do korony króla strzelców.Starcia FC Barcelony z Valencią CF należą do najważniejszych momentów każdego sezonu ligi hiszpańskiej. Tegoroczna konfrontacja tych ekip zapowiada się szczególnie ciekawie, bo sąsiadują ze sobą w tabeli i mają tyle samo punktów. Barça przystąpi do zmagań silnie zmotywowana, ponieważ dla niej to ostatni ligowy sprawdzian przed przyszłotygodniowym El Clásico, w którym zmierzy się z Realem Madryt. Kibice klubu z Katalonii duże nadzieje pokładają w Ansu Fatim. 18-latek w trakcie przerwy reprezentacyjnej nadrobił zaległości treningowe i jest gotowy do gry na pełnych obrotach. Z kolei zespół z Walencji postara się sprawić kolejną niespodziankę na Camp Nou. Piłkarze trenera Pepe Bordalása przegrali tylko jedno z ostatnich czterech spotkań na tym stadionie. W ubiegłym sezonie byli bardzo bliscy zwycięstwa, ale po ekscytującej końcówce mecz zakończył się remisem 2:2.Sporo emocji powinno być też na Estadio de la Cerámica, gdzie Villarreal CF zagra z CA Osasuną. Gospodarze stracili w obecnych rozgrywkach tylko trzy gole, co jest najlepszym wynikiem w lidze hiszpańskiej. Ich silna defensywa musi jednak mieć się na baczności, bo goście z Pampeluny są rewelacją pierwszej części sezonu i znajdują się na wysokim piątym miejscu w tabeli. Co ciekawe, Osasuna jako jedyna wygrała w bieżącej kampanii swoje wszystkie mecze wyjazdowe. To sprawia, że wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne.Paris Saint-Germain jest zdecydowanym liderem ligi francuskiej, ale po niespodziewanej porażce w poprzedniej kolejce ze Stade Rennais jego przewaga nad rywalami stopniała. Następnym zespołem, który postara się ich pokonać, będzie Angers SCO. Paryżanie mogą spodziewać się trudnej przeprawy, bo drużyna z Angers jest na czwartym miejscu w tabeli, a w dotychczasowych meczach pozbawiła już punktów kilku silnych przeciwników, w tym Olympique Lyonnais, Stade Rennais oraz Olympique Marsylia. W ekipie PSG centralną postacią powinien być Kylian Mbappé, którego gol kilka dni temu zapewnił reprezentacji Francji triumf w rozgrywkach Ligi Narodów UEFA. Natomiast obrońcy klubu ze stolicy muszą uważać przede wszystkim na 17-letniego Mohameda-Ali Cho, który jest objawieniem tego sezonu i zaliczył ostatnio trafienia w starciach z FC Metz i Stade Rennais.Interesująco zapowiada się także mecz Olympique Lyonnais z AS Monaco. Oba zespoły aspirują do najwyższych miejsc w tabeli, ale muszą odrabiać straty do ścisłej ligowej czołówki. Dla nich każdy punkt jest na wagę złota, dlatego można spodziewać się zaciętej rywalizacji. W bramce gości kibice będą wypatrywać Radosława Majeckiego, który w minioną sobotę zadebiutował w pierwszej reprezentacji Polski. Czy trener Niko Kovač da mu szansę na występ w konfrontacji z jedną z najsilniejszych formacji ofensywnych we Francji?Plan transmisji:Piątek (15 października):• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Mateusz Majak•20:55 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiSobota (16 października):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 15:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Daniel Sobis• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Kruk• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał ŚwirkulaNiedziela (17 października):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Kuba Ostrowski• 17:55 Serie A TIM:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 16:55 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kba Ostrowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Wszołek