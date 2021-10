Legia kontra Lech w Ekstraklasie, walka o żużlowe złoto - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

W sobotę i niedzielę odbędzie się finał Speedway of Nations. Faworytami do złota w najbardziej prestiżowych zawodach drużynowych na żużla są Polacy. Ostatni raz "Biało-czerwoni" stali na najwyższym stopniu podium w 2016 roku, a pamięta to jeden z reprezentantów Polski - Bartosz Zmarzlik. Partnerem indywidualnego wicemistrza świata w drużynie będzie Maciej Janowski, który poprowadził Betard Spartę Wrocław do złota w PGE Ekstralidze. Dwudniowe zawody skomentują Maciej Noskowicz i Wojciech Dankiewicz.Spotkania Legii z Lechem od lat wywołują emocje w całej piłkarskiej Polsce. Przez ostatnie kilka sezonów górą była warszawska Legia, która w minionych sześciu latach zdobyła aż pięć mistrzostw Polski. Lechici na swój tytuł czekają od 2015 roku, a idealnym pretekstem do odzyskania mistrzowskiej korony jest zbliżające się wielkimi krokami stulecie klubu z ulicy Bułgarskiej. Kto będzie górą w "polskim klasyku"? O tym przekonamy się w niedzielę, 17 października.Siedmiokrotny mistrz Francji, kontra ośmiokrotny. Czwarte kontra szóste miejsce w historycznej tabeli medalowej Ligue 1 Uber Eats... mecz Olympique Lyon z AS Monaco to jedno z najważniejszych spotkań we Francji. Teraz - jedna i druga drużyna musi gonić czołówkę i próbować przeciwstawić się Paris Saint-Germain. W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami sędzia pokazał aż cztery czerwone kartki, a Monaco zapewniło sobie zwycięstwo minutę przed końcem spotkania. Hit ligi francuskiej skomentują Filip Surma i Marek Jóźwiak.Plan transmisji:Piątek (15 października):• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 03:00 BNP Paribas Open 2021(Canal+ Sport)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 05:00 BNP Paribas Open 2021(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-IgnacikSobota (16 października):• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Grzegorz Kaczmarczyk• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Wojciech Jagoda• 13:25 Premier League::(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Piotr Glamowski• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Michał Kornacki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 16:30(Canal+ Premium)komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Wieszczycki• 18:10 LaLiga Smartbank:(nSport+)komentarz: Karol Płatek, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 20:30 Boks zawodowy:(Canal+ Sport 2)komentarz: Edward Durda, Grzegorz Proksa• 20:55 LaLiga:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (17 października):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1: ESTAC Troyes - OGC Nice (Canal+ Online)• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Michał Żewłakow• 14:55 Premier League::(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 15:55 LaLiga Smartbank: Leganes - Real Valladolid (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 16:30(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 16:55 Lugie 1:(Canal+ Now)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Radosław Majdan• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 18:25 Liga ACB: Baskonia - Lenovo Tenerife, nSport+komentarz: Artur Kwiatkowski, Wojciech Michałowicz• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 2)prowadzący: Bartosz Ignacik• 22:00 BNP Paribas Open 2021 Finał (Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz WiktorowskiPoniedziałek (18 października):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Marek Jóźwiak• 19:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Marcin Baszczyński• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Radosław Majdan• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Jakub Kręcidło• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 23:00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Andrzej Twarowski