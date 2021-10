Mecz na szczycie z Robertem Lewandowskim. Weekend z Bundesliga na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Bayern Monachium po siedmiu meczach jest liderem Bundesligi, jednak tyle samo punktów ma wicelider Bayer Leverkusen.

• W niedzielę te dwie drużyny mierzą się w Leverkusen. To bardzo ważny mecz dla Roberta Lewandowskiego, który ostatnio nie był zadowolony ze swoich występów.

• Transmisja na platformie Viaplay

Czy Robert Lewandowski będzie jednym z bohaterów niedzielnego hitu 8. kolejki Bundesligi (początek studia w niedzielę 17 października o godz. 14.45 w Viaplay - mecz o godz. 15:30, skomentują go ze stadionu BayArena w Leverkusen Rafał Wolski oraz Michał Zachodny, natomiast ekspertami w studio będą Tomasz Urban i Łukasz Piszczek)? Niemieckie media coraz więcej uwagi poświęcają narastającej frustracji Polaka - napastnik Bayernu w ostatnich pięciu spotkaniach, wliczając występy w reprezentacji Polski oraz rywalizację w Lidze Mistrzów - trafił do siatki tylko w jednym meczu, nie strzelał także w dwóch poprzednich starciach w Bundeslidze.- podkreśla Tomasz Urban, ekspert Bundesligi oraz komentator Viaplay.To będzie również bardzo ważna kolejka dla Krzysztofa Piątka i jego Herthy Berlin. Piątek wrócił niedawno do gry po długim leczeniu kontuzji, strzelił już po powrocie gola w Bundeslidze, strzelił też dla reprezentacji w spotkaniu z San Marino. W najbliższej kolejce jego Hertha zmierzy się na wyjeździe z Eintrachtem Frankfurt. W niedzielę Augsburg Rafała Gikiewicza i Roberta Gumnego podejmie Arminię Bielefeld (początek transmisji o 17.20).Plan transmisji meczów 8 kolejki Bundesligi na platformie Viaplay:Piątek (15 października):• godz. 20.20komentują Mateusz Borek i Marcin BorzęckiSobota (16 października):• godz. 15.00komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• godz. 15.20komentuje Mateusz Juza• godz. 15.20komentuje Dawid Król• godz. 15.20komentują Mateusz Borek i Michał Trela• godz. 15.20 Freiburg - RB Lipskkomentuje Mariusz Hawryszczuk• godz. 17.30komentują Marcin Borzęcki I Tomasz UrbanNiedziela (17 października):• godz. 14.45komentują Rafał Wolski i Michał Zachodny• godz. 17.20komentują Mateusz Hawryszczuk i Michał Trela