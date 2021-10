"Sweat", "Wasp. Sieć szpiegów", "Twist", "Syn" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Sweat", "Wasp. Sieć szpiegów", "Twist", "Syn", ""Crescendo"

Weekend filmowych premiera wrozpocznie dramat(16 października). Żyjemy w czasie influencerów, a chyba nawet bardziej influencerek. Gwiazdy social mediów wyrastają z dnia na dzień i przebijają popularnością gwiazdy kina czy estrady. A potem często równie szybko znikają. Ten film to w dużej mierze opowieść o kulisach tej branży. Jej blaskach i cieniach. Oto trzy dni z życia Sylwii Zając, popularnej influencerki specjalizującej się w fitnessie. O jej bogatym życiu w mediach i pustym w domu. I o tym, jak jedna decyzja może to wszystko zmienić. W głównej roli młoda gwiazda polskiego kina Magdalena Koleśnik ("Kruk. Czorny Woron nie śpi", "Brzydula2", "Kamienie na szaniec"), która za zagranie Sylwii Zając zdobyła nagrodę na zeszłorocznym festiwalu w Gdyni.W sobotę(16 października). Rok 1990. René González przedostaje się z Kuby do USA. Nie jest jednak dysydentem. Na Florydzie wiąże się z WASP Network; organizacją zwolenników Castro; szpiegami przenikającymi do terrorystycznych struktur zwalczających kubański reżim. Sensacyjną fabułę serwuje Olivier Assayas, reżyser "Carlosa". Film oparty jest na faktach opisanych w książce Fernando Moraisa.Także w sobotę muzyczne wydarzenie(16 października). Krzysztof Zalewski jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Artysta wykonał akustyczne wersje swoich największych przebojów z ostatnich czterech albumów "Zelig", "Złoto", "Zalewski śpiewa Niemena" i "Zabawa". Do tego - specjalnie napisany na tę okazję utwór "Ptaki" oraz nowy cover - "Romanca Cherubina", czyli piosenkę wykonywaną oryginalnie przez Czesława Niemena i Wandę Warską na płycie "Muzyka teatralna i telewizyjna" z 1971 roku.Weekend filmowych premier zakończy(17 października). Zbuntowany londyński grafficiarz, Oliver znany jako Twist (Raff Law), swoimi działaniami zwraca na siebie uwagę policji, a także szajki młodych oszustów, którym przewodzi charyzmatyczna Dodge (Rita Ora). Do bandy należą także Red (Sophie Simnett) i Batesy (Franz Drameh). Mentorem złodziejaszków jest wiekowy Fagin (Michael Caine), prawdziwy mistrz w dziedzinie kradzieży dzieł sztuki. Właśnie kierowany żądzą zemsty szykuje kolejny skok, który ma pogrążyć bogatego handlarza, doktora Crispina Losberne'a (David Walliams). Celem rabusiów są cenne obrazy, a w całym planie niebagatelną rolę ma odegrać właśnie Twist. Wkrótce rozpoczyna się brawurowa akcja, która niesie ze sobą ogromne ryzyko.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(16 października, Cinemax 2). Arman (Dino Bajrovic) jest osiemnastolatkiem, który wychował się w rodzinie adopcyjnej. Jasna (Snezana Bogdanovic) i Senad (Uliks Fehmiu) sprawiali wrażenie niezdolnych do posiadania własnego potomstwa. Jednak cztery lata po zaadoptowaniu Armana Jasnie udało się zajść w ciążę. Na świat przyszedł wówczas chłopiec, Dado. Jego narodziny pogorszyły sytuację Armana, który nie potrafił pogodzić się z myślą, że jest obcy wśród ludzi, których łączą więzy krwi. Po latach wciąż boryka się z tym problemem. Jest nieprzewidywalny, wybuchowy i konfliktowy. Sprawia problemy wychowawcze i ciągle wpada w tarapaty. Mimo inteligencji nosi łatkę trudnego dziecka. W rzeczywistości Arman jest zagubionym młodym człowiekiem, który pragnie poznać biologiczną matkę i wciąż zadaje sobie pytanie o swoją tożsamość. Poczuwa się jednak do odpowiedzialności za młodszego brata, którego chce chronić przed tym, co oferuje współczesny świat: narkotykami, bronią i innymi niebezpieczeństwami.Z kolei w niedzielę(17 października, Cinemax 2). Eduard Sporck (Peter Simonischek) jest światowej sławy wybitnym dyrygentem, który otrzymuje jedno z najtrudniejszych zleceń w swojej karierze. Zadania polega na stworzeniu zgranej młodzieżowej izraelsko-palestyńskiej orkiestry. Szybko staje się jasne, że młodzi muzycy mają wobec siebie liczne uprzedzenia i nie potrafią obdarzyć się zaufaniem, nie mówiąc już o sympatii. Dorastający po obu stronach barykady młodzi ludzie wyznaczają własnych liderów - dumną Palestynkę Laylę (Sabrina Amali) i interesującego Izraelczyka Rona (Daniel Donskoy). Dostrzegłszy konflikty drążące jego zespół, Sprock nie zamierza się poddawać. Wierzy, że mimo wszystko uda mu się sprawić, by dla wyższych ideałów muzycy zapomnieli o zaszłościach.