Nowości w jesiennej ramówce Antena HD

Łukasz Szewczyk

• Rusza nowa ramówka kanału Antena HD wzbogacona o nowe programy.

• Widzowie będę mogli oglądać programy dokumentalne, reality, muzyczne, historyczne, kulinarne oraz podróżnicze.

Jesienną premierą stacji jest seriaprzedstawiająca sylwetki i karierę największych śpiewaków operowych naszych czasów m.in. Luciano Pavarottiego, Andrea Bocelli, Enrico Caruso, Marii Callas, Placido Domingo, Jessye Norman, Jose Carrerasa Gospodarzem i narratorem jest australijska/amerykańska sopranistka operowa, Danielle de Niese. Każdy odcinek, kręcony w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, zawiera historyczne archiwa, najważniejsze spektakle oraz wypowiedzi artystów, krytyków i reżyserów.Antena HD pokaże także docu-reality. Trzech ekspertów od antyków odwiedza dom rodzinny bohaterów odcinka i sprawdza, co interesującego posiadają jego mieszkańcy - od biżuterii, mebli i pamiątek rodzinnych po współczesne dobra designerskie, pamiątki z wakacji i przedmioty kolekcjonerskie. Każdy z ekspertów umieszcza ukrytą metkę z ceną na przedmiocie, który chce kupić. Po powrocie właściciele są oprowadzani po swoim domu i otrzymują serię zaskakujących wycen i ofert gotówkowych. Co zostanie zachowane, a co sprzedane? Ile w końcu zarobią właściciele i sprzedawcy? Teraz muszą zdecydować, co chcą sprzedać, a co zatrzymać i czy uda im się zmusić do przebijania ofert.to seria oferuje zupełnie inne spojrzenie na biznes lombardowy, skupiając się niemal wyłącznie na broni i sprzęcie wojskowym. Znajdujący się obok legendarnej bazy wojskowej, "Guns Plus" jest wyjątkowym lombardem, prowadzonym przez weteranów wojskowych, w tym byłych żołnierzy piechoty morskiej i jednostek specjalnych. Mają oni wiedzę z pierwszej ręki na temat rzadkich i kolekcjonerskich broni, które codziennie trafiają do ich lombardu. Sklep jest ulubionym miejscem tysięcy żołnierzy stacjonujących w Fort Bragg, a także ich rodzin, przyjaciół i sympatyków.Z kolei w seriidwóch profesjonalnych handlarzy rywalizuje o jak największy zysk osiągnięty przy sprzedaży przedmiotów kupowanych na aukcjach. W każdym odcinku dwóch sprzedawców wkracza do prawdziwego domu aukcyjnego. Pod młotek może pójść dosłownie wszystko i za każdą cenę, od konfiskat policyjnych po towary z końcówek serii, od likwidacji firm po zwroty detaliczne. Handlarze mają do wydania identyczną sumę i mogą spróbować wszystkiego, byle tylko osiągnąć zysk. Wykorzystują lokalną wiedzę i czerpią z osobistych kontaktów. Od trudnych transakcji do łatwych pieniędzy - widzimy cały proces targowania się. Którzy dealerzy osiągną największy zysk i zdobędą miejsce w cotygodniowym finale?Kolejna propozycja to. Na przełomie XIX i XX wieku Europa znajduje się w stanie ciągłych zmian, co stwarza idealne warunki do powstania najbardziej przerażającej organizacji politycznej, jaką widziała historia - nazistów. W jaki sposób Niemcy zostały przez nich uwiedzione? Czy cały naród znalazł się pod urokiem partii nazistowskiej, czy też nadzieja na lepsze życie szybko prysła, gdy zaczęło się zabijanie? Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź, śledząc narodziny, rozwój i ostateczny upadek Hitlera i partii nazistowskiej.to jedna z najbardziej emocjonujących i lubianych serii podróżniczych. Przez dwa miesiące każdego roku, grupa wyjątkowych mężczyzn i kobiet podejmuje się jednej z najbardziej niebezpiecznych prac. W środku zimy kierowcy ciężarówek w olbrzymich osiemnastokołowcach przewożą niezbędny sprzęt i zapasy do miejsc oddalonych o setki mil. W warunkach śnieżycy, kierowcy ciężarówek podróżują po oblodzonych drogach, które często prowadzą ich przez zamarznięte jeziora. Każdy z nich jest przeszkolony w zakresie przetrwania, potrafią naprawić ciężarówkę w warunkach poniżej zera w ciągu kilku sekund są gotowi do ucieczki z ciężarówki, gdy lód pęka. Jest to praca, na którą odważyliby się tylko nieliczni.W seriitrzech najtwardszych kierowców ciężarówek z Ameryki i Kanady przekracza granice i zmierza się z najbardziej ekstremalnymi drogami w jednym z najbardziej bezlitosnych środowisk na świecie: w Himalajach. Poruszanie się po indyjskich autostradach - jednych z najbardziej niebezpiecznych na świecie - będzie sprawdzianem wszystkiego, czego nauczyli się przez ponad 40 lat wspólnego doświadczenia i zmusi ich do przystosowania się do warunków drogowych i warunków pracy kierowcy, z jakimi nigdy wcześniej się nie zetknęli. Niezależnie od tego, czy chodzi o jazdę wzdłuż klifów o wysokości kilkuset metrów, omijanie lawin, zachowanie zimnej krwi w temperaturach powyżej 45C stopni, utrzymanie ciepła w temperaturach poniżej zera, czy po prostu jazdę po drugiej stronie drogi, nerwy zostaną wystawione na próbę, a życie będzie zagrożone.to seria, w której najlepsi dilerzy ryzykują własną gotówką w tajnej aukcji, licytując ciężarówki wypełnione nieprzewidywalnymi i fascynującymi przedmiotami. Co tydzień dealerzy spotykają się na tajnych aukcjach, ale gdy każda ciężarówka wjedzie do magazynu, będą mieli tylko chwilę, aby obejrzeć towar z daleka i ocenić jego wartość przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty... Wchodzą w to, czy nie? Jeśli zdecydują się licytować, będą musieli użyć każdej sztuczki, aby odstraszyć swoich rywali. Jeśli partia wygląda kusząco, każdy dealer będzie licytował, aby wygrać. Dopiero gdy młotek opadnie pod okiem wykwalifikowanego aukcjonera Addisona, będą mogli zobaczyć, co wygrali. Czy przepuszczą swoją gotówkę? Czy może trafią na aukcyjne złoto? Po zakończeniu aukcji będziemy śledzić losy zwycięskich dealerów, którzy będą próbowali sprzedać swoje przedmioty w prawdziwym świecie, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności i kontakty. Odkryjemy, który z nich osiągnął największy zysk.