Ligwe starcia, nowy sezon Pucharu Anglii, ważne wyścigi F1 - listopadowe hity Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W listopadzie ELEVEN SPORTS będzie transmitować kilkadziesiąt spotkań czołowych lig piłkarskich: włoskiej Serie A, hiszpańskiej LaLiga, francuskiej Ligue 1 i Liga Portugal.

• Stacja pokaże na swoich antenach również mecze pierwszej rundy nowej edycji prestiżowych rozgrywek The Emirates FA Cup (Puchar Anglii).

• Dla fanów motorsportu zaplanowano relacje na żywo z trzech wyścigów Formula 1, które mogą okazać się kluczowe dla losów walki o tytuł mistrza świata w sezonie 2021.

Od początku sezonu walka o miejsca w czołówce Serie A jest bardzo zacięta, a wskazanie faworyta do mistrzostwa kraju jest niezwykle trudne. Najlepiej radzą sobie SSC Napoli, AC Milan i Inter Mediolan, które do połowy października nie przegrały ani jednego meczu! Wszystkie trzy ekipy muszą uważać na inne groźne zespoły, takie jak Juventus FC, AS Roma czy Atalanta Bergamo. Listopad będzie szczególnie wymagający dla Interu, który rozegra w tym miesiącu bardzo ważne mecze, między innymi derby Mediolanu oraz spotkanie z Napoli. W ostatnich trzech latach w Nerazzurri wygrali większość prestiżowych starć z Milanem, ale tym razem może być im zdecydowanie najtrudniej, bo lokalny rywal gra widowiskowo i skutecznie. Z kolei w konfrontacja z Napoli będzie starciem dwóch obecnie najskuteczniejszych zespołów Serie A. Kibice mogą więc spodziewać się wielu ofensywnych popisów, także ze strony Piotra Zielińskiego, który jest jedną z największych gwiazd Azzurrich. Na zakończenie miesiąca odbędzie się szlagierowy mecz Juventusu FC z Atalantą Bergamo. Strzegący bramki Starej Damy Wojciech Szczęsny postara się powstrzymać ofensywne gwiazdy gości z Duvánem Zapatą na czele.Najważniejsze transmisje:• AC Milan - Inter Mediolan, 7 listopada• Inter Mediolan - SSC Napoli (Piotr Zieliński), 21 listopada• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - Atalanta Bergamo, 27 listopadaRozgrywki LaLiga Santander są w tym sezonie niezwykle interesujące, bo do rywalizacji o najwyższe lokaty, obok Realu Madryt, Atlético Madryt i FC Barcelony, włączyły się także inne słynne hiszpańskiej kluby, jak choćby Sevilla FC, Real Sociedad, Athletic Club czy Valencia CF. Przy tak wyrównanej stawce nie można sobie pozwolić na wpadki, dlatego już na tym etapie kampanii każdy mecz ma duże znaczenie. W listopadzie na pierwszy plan wysuwa się starcie Realu Madryt z Sevillą FC. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły poprzedniej konfrontacji tych drużyn, zakończonej remisem 2:2. Ekipa z Sewilli dwa razy wychodziła na prowadzenie, ale Królewscy za każdym razem doprowadzali do wyrównania, a decydującą bramkę w ostatniej minucie doliczonego czasu gry zdobył Eden Hazard. W najbliższym spotkaniu fanom zaprezentuje się też wiele innych gwiazd, m.in. Karim Benzema, Vinícius Júnior, Youssef En-Nesyri oraz Eric Lamela.Najważniejsza transmisja:• Real Madryt - Sevilla FC, 28 listopadaCzy Paris Saint-Germain nadal będzie dominować w lidze francuskiej? A może uniemożliwi mu to grupa pościgowa z RC Lens, OGC Nice i Olympique Marsylia na czele? Jak będą spisywać się mające najwyższe aspiracje ekipy LOSC Lille, AS Monaco i Olympique Lyonnais? Trzy listopadowe kolejki przybliżą kibiców do odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z Ligue 1 Uber Eats. Najtrudniejszy terminarz ma PSG, które zmierzy się między innymi z nieprzewidywalnym FC Nantes. Dla Kyliana Mbappé, Neymara, Leo Messiego i spółki to okazja do rewanżu za ostatnie spotkanie z Kanarkami przegrane 1:2. Ta porażka miała kluczowe znaczenie dla utraty przez paryżan szans na mistrzostwo Francji w poprzednim sezonie. Defensywa PSG będzie musiała zwrócić szczególną uwagę na 23-letniego Ludovica Blasa, który zalicza fantastyczne rozgrywki i w przyszłym roku ma trafić do jednego z czołowych europejskich klubów.Najważniejsza transmisja:• Paris Saint-Germain - FC Nantes, 21 listopadaW listopadzie odbędzie się pierwsza runda 141. edycji The Emirates FA Cup, najstarszych klubowych rozgrywek piłkarskich na świecie. Do prestiżowej rywalizacji, którą zwieńczy majowy finał na Wembley Stadium, przystąpią ekipy niższych lig, które w kolejnych rundach staną w szranki z potęgami angielskiego futbolu, m.in. Arsenalem FC, Chelsea FC, Liverpoolem FC, Manchesterem City, Manchesterem United i broniącym trofeum Leicester City. Czy jedna z nich pójdzie w ślady Lincoln City, które w 2017 roku, jako pierwszy od ponad stu lat przedstawiciel okręgowych klas rozgrywkowych, dotarł do ćwierćfinału Pucharu Anglii? Start 6 listopada.Rozgrywki Liga Portugal nie zwalniają tempa, a różnice w tabeli pomiędzy czołowymi zespołami są minimalne. Broniący tytułu Sporting CP, który w ubiegłym sezonie zdominował rywalizację, w obecnej kampanii napotkał silny opór ze strony konkurentów, takich jak SL Benfica, FC Porto czy SC Braga. Listopadowym szlagierem portugalskiej ekstraklasy będzie konfrontacja Benfiki z Bragą. Drużyna z Lizbony wystąpi w roli faworyta, ale aż cztery z ostatnich pięciu spotkań z tym przeciwnikiem kończyły się dla niej porażkami. Czy Darwin Núñez, Roman Jaremczuk i ich koledzy tym razem okażą się lepsi od Ricardo Horty i spółki?Najważniejsza transmisja:• SL Benfica - SC Braga, 7 listopadaEksperci i kibice są zgodni, że tak ekscytującej i wyrównanej walki o mistrzostwo świata nie było w Formula 1 od wielu lat. Sezon wkroczył w decydującą fazę, a różnica pomiędzy Lewisem Hamiltonem a Maksem Verstappenem jest wciąż minimalna. Brytyjczyk ma szansę na swoje ósme trofeum w karierze, dzięki któremu zostałby samodzielnym liderem klasyfikacji najbardziej utytułowanych zawodników w historii "królowej motorsportu". Z kolei Holender mierzy w swój pierwszy czempionat, który zdaniem wielu fachowców może być początkiem jego drogi na szczyt w zestawieniu najwybitniejszych kierowców w dziejach F1®. Obaj muszą uważać także na pozostałych rywali walczących o miejsce na podium mistrzostw świata. Głównymi kandydatami do jego zajęcia są Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Pérez, Carlos Sainz i Charles Leclerc. Kto w nadchodzącym miesiącu przybliży się do celu? A może już w listopadzie poznamy najważniejsze rozstrzygnięcia? O tym będzie można przekonać się podczas transmisji ELEVEN SPORTS z wyścigów w Meksyku, Brazylii oraz Katarze. Warto podkreślić, że tory w każdym z tych krajów mają całkowicie odmienną charakterystykę, więc wygra ten zawodnik, który wykaże się największą wszechstronnością.2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP:• FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021, 5 - 7 listopada• FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2021, 12 - 14 listopada• FORMULA 1 OOREDOO QATAR GRAND PRIX 2021, 19 - 21 listopada