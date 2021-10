"Lista jest tylko jedna". Nowa Lista Piosenek 357 i koncert dla Słuchaczy

Łukasz Szewczyk

• "Lista jest tylko jedna" - to hasło promujące nową formułę Listy Piosenek 357 - jednej z najbardziej lubianych audycji w ramówce Radia 357.

• W ramach jej promocji Radio 357 organizuje specjalny koncert dla Słuchaczy i Patronów, który odbędzie się 26 października.

to jedna z najbardziej lubianych audycji w ramówce Radia 357. W każdy piątek o godz. 19:00 Marcin Łukawski prezentuje zestawienie najpopularniejszych utworów. Do tej pory słuchacze wyłaniali je głosując na kartkach pocztowych. Od kilku miesięcy trwały prace nad systemem głosowania online. Zostanie on uruchomiony w piątek, 22 października.- mówi Marcin Łukawski, prowadzący LP357.Nowy kształt LP357 promuje hasło "Lista jest tylko jedna".W ramach promocji nowej Listy Piosenek 357 ekipa Radia 357 organizuje. Jest on podziękowaniem Piotrowi Baronowi, Bartoszowi Gilowi, Markowi Niedźwieckiemu i Halinie Wachowicz. Organizacja takiego wydarzenia została zapowiedziana na samym początku zbiórki środków na uruchomienie Radia 357.- mówi Katarzyna Pruchnicka z zarządu Radia 357, odpowiedzialna za ofertę programową.Podczas koncertu wystąpią: Daria Zawiałow, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski oraz Ewa Bem.- mówi Piotr Stelmach, koordynujący pracę redakcji muzycznej.Koncert poprowadzą dziennikarze Radia 357 - Katarzyna Borowiecka i Marcin Łukawski. Do sfinansowania koncertu Radio 357 pozyskało honorowych mecenasów: Santander Bank Polska i Otodom.Lista Piosenek 357 będzie tak jak do tej pory dostępna dla każdego - jak wszystkie audycje Radia 357. Notowanie będzie wyłaniała społeczność 34 tysięcy Patronów, korzystając z przygotowanego specjalnie do tego celu systemu do głosowania online.- mówi Ewa Mieczławska z zarządu Radia 357, odpowiedzialna za prace nad głosowaniem online.Pierwsze notowanie wyłonione online przez Patronów pojawi się na antenie 29 października.