Dreszczyk emocji w listopadzie na kanałach AXN

Łukasz Szewczyk

• Listopad na antenach AXN

• Nowe odcinki serialu "Układ", premiera produkcji "Potrójne Zagrożenie" i

dwóch części filmu "Operacja: Zemsta" w AXN

• Serial "DOC: W twoich rękach" w AXN White

opowiada historię komisarz Moniki Brzozowskiej, która nie może podnieść się psychicznie po dramatycznych wydarzeniach, które widzowie mogli śledzić w poprzednim sezonie serialu - Rysie. Wysłana na przymusowy urlop wraca do nałogu, który przed laty niemal doprowadził ją do śmierci. W tym czasie zaczynają ginąć świadkowie, którzy mieli pomóc w rozbiciu szajki pedofilskiej, na której trop wpadła Brzozowska. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie członkowie grupy przestępczej odpowiadają za morderstwa. Sprawa okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana, a bycie oprawcą nie wyklucza bycia ofiarą. Na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Julię Kijowską, Dawida Ogrodnika, Kingę Preis, Mariusza Ostrowskiego, Zuzannę Zielińską i Sylwię Juszczak-Krawczyk. Do obsady dołączyli również Adam Woronowicz i Piotr Witkowski. Nowe odcinki serialu "Układ" we wtorki o godz. 21:00 w AXN.W filmieXiao Xian dziedziczy fortunę po ojcu i zaczyna inwestować w rozwój swojego rodzinnego regionu. Wszystko po to, aby doprowadzić do upadku lokalnej mafii. Szefowie przestępczego syndykatu wydają na nią wyrok śmierci. Na straży jej życia staje kilku zawodowych wojowników. Razem stoczą walkę z niebezpiecznymi najemnikami. Premiera filmu "Potrójne zagrożeni"e w piątek 5 listopada o godz. 22.10 w AXN.to historia byłego żołnierza sił specjalnych, Johna Golda (Stu Benett), który próbuje wyjaśnić okoliczności śmierci swojego przyjaciela. Gold szybko odkrywa, że zabójstwo stanowi jedynie część wielkiego spisku. Teraz będzie musiał po kolei eliminować wszystkich sprawców. Premiera filmu "Operacja zemsta" w środę 10 listopada o godz. 22.00 w AXN.Z koleito pełen zwrotów akcji sequel filmu "Operacja: Zemsta" z Vinniem Jonesem i Stu Bennettem w rolach głównych. John Gold dostaje szansę doprowadzenia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości Seana Teague'a, który zdradził w przeszłości swój zespół. W drodze do więzienia drużyna Teague's próbuje go odbić, a tajemniczy snajper zabić. Premiera filmu "Operacja zemsta 2" w czwartek 11 listopada o godz. 22.15 w AXN.to włoski serial medyczny. Lekarz i szef oddziału wewnętrznego szpitala, Andrea Fanti (w tej roli Luca Argentero), doznaje amnezji w wyniku postrzału w głowę. Andrea nie pamięta nic z ostatnich 12 lat życia. Poddaje się rehabilitacji na swoim starym oddziale, a wkrótce potem zostaje asystentem swoich byłych stażystów. Kiedyś budzący postrach szef, dziś musi zmierzyć się z nową rolą w szpitalu oraz walką o odzyskanie pamięci i rodziny. Premiera serialu "DOC: w twoich rękach" w poniedziałek 22 listopada o godz. 19:45. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku po 19:30 w AXN White.