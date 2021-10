Podcast "Stan po Burzy" ruszył z kanałem na Youtube (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Stan po Burzy" to autorski podcast Agnieszki Burzyńskiej i Andrzeja Stankiewicza/

• W programie cenieni publicyści "Onetu" i "Faktu" nieszablonowo, ale zawsze merytorycznie dyskutują o najważniejszych wydarzeniach tygodnia,

• Właśnie ruszył kanał na Youtube.

"Stan po Burzy" jest dostępny w Onecie zarówno w wersji audio, jak i wideo, a 16 października ruszył także nowy kanał na platformie YouTube o tej samej nazwie.Odwołując się do swojego ogromnego dziennikarskiego doświadczenia i znajomości kulisów polskiej sceny politycznej, do której podchodzą z charakterystycznym dystansem, prowadzący "Stan po Burzy" dają użytkownikowi perspektywę i wiedzę, której trudno szukać w innych publikacjach. Program po każdym odcinku odbija się w sieci szerokim echem, a audycji słuchają także politycy, którzy często dają temu wyraz."Stan po Burzy" ma stałe grono słuchaczy, którzy regularnie odtwarzają podcast w Onecie i na platformach podcastowych. Produkcja została także doceniona też przez rynek. Podcast w 2020 r. otrzymał nagrodę Best Stream Awards w kategorii "Najlepsze podcasty, wiadomości, wydarzenia, polityka". Po pierwszym odcinku, premierowy videocast na YouTube zyskał ponad 20 tys. wyświetleń.