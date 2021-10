TNT staje się Warner TV. Więcej kultowej rozrywki w Polsce

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (23 października 2021 roku) kanał TNT w Polsce przechodzi oficjalny rebranding i zmienia się się Warner TV.

Ramówka Warner TV będzie zawierać jedne z najczęściej nagradzanych i uznanych filmów oraz seriali telewizyjnych, w tym takie tytuły jak trylogia "Władca Pierścieni", "Mroczny Rycerz" i wiele innych. Klasyczne produkcje, jak "Strażnik Teksasu", "Domek na prerii" czy seria filmów "Rocky", które do tej pory były emitowane przez TNT, również będą pojawiać się w Warner TV.- mówi Marion Rathmann, VP Entertainment Channels, Germany, Poland, Romania & UK, WarnerMedia.W ramach rebrandingu 22 października ruszają również "Bitwy filmowe", gdzie co tydzień widzowie mogą głosować na 1 z 2 zaproponowanych przez stację filmów, które zostaną wyemitowane na antenie. Akcja odbywa się na stronie konkursowej i daje polskim widzom szansę na udział w tworzeniu ramówki kanału. Zwycięski film pojawi się na antenie w każdy piątkowy wieczór.Stacja wraz z SW Research przeprowadziła badanie, które miało na celu sprawdzić nawyki polskich odbiorców. Na pytanie o powód, dla którego chcieliby ponownie obejrzeć dany tytuł, 40 proc. wskazywało na emocje, które film wywołał podczas pierwszego seansu. Dzięki rebrandingowi oraz możliwościom z nim związanym, Warner TV zapewni widzom okazję do powrotu do ulubionych filmów i emocji towarzyszących pierwszemu seansowi danej produkcji.Marka Warner TV jest już obecna we Francji, a od września również w regionie GAS. Rebranding, który ma miejsce w Polsce, równocześnie odbywa się w Rumunii.