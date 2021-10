Nowy sezon NBA w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• W nocy z 19 na 20 października rozpocznie się nowy sezon najlepszej koszykarskiej ligi świata - NBA.

• Transmisje rozgrywek będzie można oglądać w kanałach sportowych Canal+ i za pośrednictwem serwisu CANAL+ online.

Najlepsza koszykarska liga świata w sezonie 2021/2022 wraca do normalności. Przed nami powrót do rozgrywek w pełnym wymiarze (82 meczów w sezonie zasadniczym), które zakończą się w połowie kwietnia. Tak jak w ostatnich rozgrywkach, start NBA Playoffs zostanie poprzedzony turniejem Play-In, a więc rodzajem baraży o awans dla drużyn z miejsc 7-10. Pierwszy mecz finałów zaplanowany jest na 2 czerwca 2022 roku.Mistrzostwa będą bronić Milwaukee Bucks, którzy pokonali w czerwcowym finale Phoenix Suns 4:2. Dla drużyny Giannisa Antetokounmpo był to pierwszy tytuł od 50 lat i drugi w historii. W gronie drużyn pretendujących do zdobycia trofeum Larry'ego O'Briana znaleźli się również Brooklyn Nets z Jamesem Hardenem i Kevinem Durantem w składzie oraz mistrzowie sprzed dwóch sezonów- Los Angeles Lakers, do których dołączyli Russell Westbrook i Carmelo Anthony.Pierwszy mecz sezonu pomiędzy Milwaukee Bucks a Brooklyn Nets rozpocznie się w nocy z 19 na 20 października o 1:30 w Canal+ Sport. Tuż po nim, o 4:00 Los Angeles Lakers zagrają z Golden State Warriors. Wydarzenia z pierwszych dni nowych rozgrywek podsumujemy w czwartek o 22:00 w magazynie "Basket Office", który poprowadzą Artur Kwiatkowski i Gabriel Rogaczewski.Transmisje meczów NBA można obejrzeć za pośrednictwem serwisu CANAL+ online. Jest to propozycja dla wszystkich, którzy poszukują wygodnego dostępu do rozgrywek sportowych na żywo oraz bogatej oferty seriali, filmów i dokumentów na żądanie.