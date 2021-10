MTV Europe Music Awards 2021 pod hasłem "Muzyka dla wszystkich"

Łukasz Szewczyk

• MTV Europe Music Awards 2021 wraca na żywo z Papp László Budapest Sportaréna na Węgrzech

• 14 listopada 2021 roku odbędzie się tu święto muzyki dla widzów na całym świecie.

•Tego wieczora na scenie pojawią się największe gwiazdy światowego formatu.

O nominowanych, artystach oraz prezenterach, a także gospodarzu show stacja MTV będzie informowała w późniejszym terminie.MTV Europe Music Awards 2021 będzie transmitowane na całym świecie 14 listopada pod hasłem "Music for ALL" (pol. "Muzyka dla wszystkich"). To jedna z największych gal wręczenia nagród muzycznych w roku, która wyróżnia najgorętszych artystów z całego świata. Wrażenia MTV Europe Music Awards są dostarczane za pośrednictwem platform sieci MTV w ponad 180 krajach. Producentami wykonawczymi wydarzenia są Bruce Gillmer i Richard Godfrey, z kolei producentami - Debbie Phillips oraz Chloe Mason.