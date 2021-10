Druga edycja "Magii nagości" wiosną 2022 w Zoom TV. Ruszył casting, stacja stawia na większą różnorodność uczestników

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczął się casting do drugiej edycji polskiej edycji show randkowego "Magia nagości", który jesienią tego roku bił rekordy popularności w Zoom TV.

• Tym razem nadawca stawia na jeszcze większą różnorodność uczestników i szuka m.in. osób niebinarnych.

• Nowe odcinki już wiosną 2022 roku.

- mówi Rafał Freyer, Dyrektor Programowy Zoom TV.Pierwsza polska edycja show Magia nagości cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród widzów Zoom TV. Premierowe odcinki programu, emitowane od 3 września do 1 października br., oglądało ponad 100 tys. widzów z grupy komercyjnej (AMR, All 16-49) co przekładało się na ponad 4% udziału stacji w paśmie emisji (SHR%, All 16-49) oraz blisko ćwierć miliona widzów z grupy ogólnej (AMR, All 4+), co dało stacji średnio 3,5% udziału w rynku podczas emisji programu (SHR%, All 4+). To oglądalność kilkukrotnie wyższa niż średnie, długookresowe wyniki stacji."Magia nagości. Polska" w nieszablonowy sposób przełamuje tabu i stereotypy dotyczące ludzkiego ciała i nagości. Poprzez prezentowanie uczestników takimi, jacy są - bez retuszu - pokazuje, że ludzka natura jest piękna, a o nagości i ciele można mówić otwarcie. Promuje równość, różnorodność i akceptację własnego ciała, a także obala sztucznie wytworzone kanony piękna. Program jest oparty na popularnym brytyjskim formacie Naked Attraction, który dotychczas był prezentowany w ponad 70 krajach świata. Jego zagraniczne edycje są emitowane w Zoom TV od marca 2019. Prowadzącą polską edycję show jest popularna aktorka - Beata Olga Kowalska.