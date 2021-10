Zawiałow, Zalewski, Margaret, Brodka i Sanah nominowani do MTV Europe Music Awards 2021. Rusza głosowanie

Łukasz Szewczyk

• Wielkimi krokami zbliża się 28. edycja MTV EMA.

• W tym roku zdecydowanie najwięcej nominacji zgarnął Justin Bieber. Tuż za nim znaleźli się Doja Cat i Lil Nas X.

• Szansę na zdobycie statuetek mają także polscy rtyści: Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Margaret, Monika Brodka i sanah!

MTV EMA 2021

MTV ogłosiło nominacje do "MTV EMA 2021"! Tegorocznym faworytem jest Justin Bieber, który może zdobyć aż 8 statuetek w kategoriach "Najlepszy artysta", "Najlepszy artysta muzyki pop", dwie w kategorii "Najlepsza piosenka", które otrzymał za jego topowe utwory "Peaches" z udziałem Daniela Caesara i Giveona, a także "STAY" z The Kid LAROI. Poza tym został wytypowany w kategoriach: "Najlepszy teledysk" - ponownie za "Peaches", "Najlepsza współpraca" z The Kid LAROI oraz "Najwięksi fani". Tuż za nim plasują się Doja Cat i Lil Nas X, którzy zgarnęli po 6 nominacji: zarówno w kategoriach "Najlepsza piosenka", "Najlepszy teledysk", jak i "Najlepsza współpraca". Duży sukces mogą odnotować także brytyjska supergwiazda Ed Sheeran oraz debiutanci EMA Olivia Rodrigo i The Kid LAROI, którzy zdobyli po pięć nominacji.Wśród nominowanych do prestiżowej nagrody nie mogło zabraknąć polskich artystów. O statuetkę w kategorii MTV EMA 2021 Best Polish Act powalczą tym razem Brodka, Daria Zawiałow, Margaret, Krzysztof Zalewski i sanah. Wyróżnieni muzycy zaprezentowali w ostatnim roku nowe odsłony dobrze znanej twórczości, która podbija serca polskiej publiczności.Głosowanie na stronie mtvema.com potrwa do 10 listopada, do godz. 23:59.Zwycięzców "MTV EMA 2021" poznamy na żywo podczas gali wręczenia nagród w Papp László Budapest Sportaréna na Węgrzech 14 listopada. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na kanałach MTV, w tym MTV Polska, o godz. 21:00.Doja CatEd SheeranJustin BieberLady GagaLil Nas XThe WeekndBTSDoja CatDua LipaEd SheeranJustin BieberOlivia RodrigoDoja Cat ft. SZA - Kiss Me MoreEd Sheeran - Bad HabitsJustin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, GiveonLil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)Olivia Rodrigo - Drivers LicenseThe Kid LAROI, Justin Bieber - STAYDoja Cat ft. SZA - Kiss Me MoreEd Sheeran - Bad HabitsJustin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, GiveonLil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)Normani ft. Cardi B - Wild SideTaylor Swift - willowBlack Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE MEBruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door OpenDoja Cat ft. SZA - Kiss Me MoreLil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABYThe Kid LAROI, Justin Bieber - STAYThe Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)GiveonGriffOlivia RodrigoRauw AlejandroSaweetieThe Kid LAROICalvin HarrisDavid GuettaJoel CorryMarshmelloSkrillexSwedish House MafiaColdplayFoo FightersImagine DragonsKings Of LeonMåneskinThe KillersHalseyLordeMachine Gun KellyTwenty One PilotsWILLOWYUNGBLUDBad BunnyJ. BalvinMalumaRauw AlejandroRosalíaShakiraCardi BDJ KhaledDrakeKanye WestMegan Thee StallionNicki MinajBTSLISAMonsta XNCT 127ROSÉTWICEBTSImagine DragonsJonas BrothersLittle MixMåneskinSilk Sonic24KGoldnFousheégirl in redGriffJC StewartJXDNLattoMadison BeerOlivia RodrigoRemi WolfSAINt JHNThe Kid LAROIAriana GrandeBLACKPINKBTSJustin BieberLady GagaTaylor SwiftBillie Eilish - Your PowerDemi Lovato - Dancing With The Devilgirl in red - SerotoninH.E.R. - Fight For YouHarry Styles - Treat People With KindnessLil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)Ariana GrandeDoja CatLil Nas XOlivia RodrigoTaylor SwiftDaria ZawiałowKrzysztof ZalewskiMargaretMonika Brodkasanah