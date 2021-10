Puls 2 w HD na wszystkich platformach satelitarnych

Łukasz Szewczyk

• Lepsza jakość Puls 2 na satelicie

Od czwartku (21 października 2021 roku) kanał Puls 2, należący do Grupy Telewizja Puls, pojawi się w jakości HD w ofercie wszystkich platform satelitarnych: Canal+ (nowa pozycja numer 21), Polsat Box (pozycja numer 157) i Orange TV (pozycja numer 8).PULS 2 to, obok TV Puls, ogólnopolski kanał uniwersalny nadawany przez Telewizję Puls - trzecią największą telewizję komercyjną w Polsce. W zasięgu kanału Puls 2 znajduje się 35,5 mln widzów (wrzesień 2021; 4+). Od poniedziałku do piątku od 07:00 do 20:00 oraz w sobotnie poranki PULS 2 zaprasza na pasmo dla dzieci i rodziców - Puls Kids. Widzowie znajdą tu animacje od wiodących producentów i dystrybutorów (m.in. "Miraculous: Biedronka i Czarny Kot", "Psi Patrol", "Mustang: Duch wolności). Od 20:00 zaczyna się ramówka dedykowana dla widzów dorosłych, którzy znajdą w niej najlepsze seriale polskie i zagraniczne, programy rozrywkowe oraz filmy fabularne.Jesienią 2021 zadebiutował na antenie PULS 2 serial kryminalny "Dzielnica strachu" z Andrzejem Młynarczykiem, Agatą Załęcką, Filipem Gurłaczem, Mają Wachowską i Maciejem Kosmalą w rolach głównych. Inne serialowe tytuły, które można oglądać w PULS 2, to m.in. nagrodzony trzema Telekamerami oraz Złotą Telekamerą "Tele Tygodnia" - "Lombard. Życie pod zastaw" oraz amerykańskie hity jak "Agenci NCIS" czy "Zabójcze umysły". W ofercie PULS 2 znajdują się też programy rozrywkowe - w tym nowość w jesiennej ramówce 2021, reality show "Instaidollki" - oraz filmy fabularne. W sobotnie popołudnia PULS 2 zaprasza na znakomite animacje pełnometrażowe dla całej rodziny w pasmie Super Animacje.