TVN z dodatkową pojemnością na satelicie Eutelsat HOTBIRD

• Eutelsat oraz spółka TVN podpisały wieloletnią umowę,

• Wiodący polski koncern medialny będzie mógł korzystać z dodatkowych zasobów orbitalnych na flagowym satelicie Eutelsat HOTBIRD na pozycji 13° East.

Umowa ta jest kolejnym krokiem w długoletniej współpracy pomiędzy TVN, jednym z głównych klientów HOTBIRD, a spółką Eutelsat, która towarzyszyła rozwojowi TVN od lat 90. Będzie to wsparcie dla nieustannych wysiłków TVN w celu dalszego podnoszenia jakości oferty na HOTBIRD.- komentuje Philippe Oliva, Dyrektor handlowy Eutelsat.- dodaje Krzysztof Kozłowski, dyrektor ds. technologii w Grupie TVN Discovery.TVN, należący do Grupy Discovery, jest wiodącym prywatnym nadawcą telewizyjnym w Polsce, posiadającym 24 kanały, w tym kanały ogólnodostępne oraz płatne kanały lifestyle'owe, informacyjne, sportowe i filmowe.Należący do Eutelsat system HOTBIRD jest jednym z bardziej wszechstronnych systemów satelitarnych w Europie pod względem zasięgu. Zostanie on dodatkowo zoptymalizowany wraz z wejściem do eksploatacji dwóch satelitów HOTBIRD nowej generacji, które mają zostać wyniesione na orbitę w 2022 roku i zastąpią jednostki kosmiczne działające obecnie na pozycji 13° długości wschodniej.