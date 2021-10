Czy Legia sprawi kolejną sensację w Lidze Europy? Mecz Napoli - Legia na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Legia Warszawa idzie w Lidze Europy jak burza.

• Czy po sensacyjnych zwycięstwach nad Spartakiem w Moskwie i nad Leicester w Warszawie mistrzowie Polski sięgną po punkty również w wyjazdowym meczu z SSC Napoli?

• Mecz Napoli - Legia na żywo tylko na platformie Viaplay

Z nieba do piekła - w ostatnich tygodniach piłkarze Legii Warszawa przebywają tę drogę regularnie. W krajowych rozgrywkach w 9 meczach zdobyli jedynie 9 punktów i są na 15. miejscu w tabeli, z zaledwie 2 punktami przewagi nad strefą spadkową. W minioną niedzielę przegrali u siebie 0:1 z Lechem Poznań i coraz głośniej mówi się o konieczności wprowadzenia w drużynie radykalnych zmian.Tymczasem w Lidze Europy mistrzowie Polski ogrywają kolejnych faworytów: w pierwszym meczu pokonali 1:0 Spartak Moskwa na jego stadionie, a następnie u siebie angielskie Leicester. Legioniści z kompletem punktów są liderem grupy C Ligi Europy. We wtorek drużyna Legii poleciała do Neapolu, gdzie w czwartek o 21.00 zmierzą się z liderem Serie A. Początek przedmeczowego studia w Viaplay już od 19.45, gośćmi będą Łukasz Piszczek i Łukasz Smolarow. Na widzów czeka m.in. rozmowa z Piotrem Zielińskim, którego ze składu Napoli na ten mecz wyeliminowała kontuzja, wywiady z trenerami obu drużyn oraz prezesem Legii Dariuszem Mioduskim i reportaż o Neapolu, mieście zakochanym w piłce. Spotkanie Legia - Napoli komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz.Napoli w lidze włoskiej ma komplet punktów po ośmiu spotkaniach. Neapolitańczycy wyrównali właśnie swój najlepszy w historii start we włoskiej lidze z sezonu 2017/2018. W Lidze Europy idzie im znacznie gorzej. Najpierw zremisowali 2:2 z Leicester, a w ostatnim meczu przegrali u siebie 2:3 ze Spartakiem Moskwa, pozostając z 1 punktem na 3. pozycji w grupie C. Chcąc myśleć o sukcesie w tegorocznych rozgrywkach, z Legią nie mogą sobie już pozwolić na porażkę.W innych ciekawych starciach 3. kolejki Ligi Europy Olympique Marsylia wracającego do formy Arkadiusza Milika zagra w Rzymie z Lazio, a wicelider grupy G Real Betis podejmie lidera Bayer Leverkusen (transmisja w czwartek o 18.40 w Viaplay). Oba zespoły zgromadziły jak dotąd po 6 punktów. Z kolei w grupie A druga w tabeli Sparta Praga (4 punkty po 2 meczach) gra u siebie z Olympique Lyon (6 punktów) - transmisja w czwartek od 20.55 na żywo w Viaplay.Najbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (21 października):• godz. 18:20 Lazio Rzym - Olympique Marsylia (komentują Rafał Kędzior i Michał Borkowski• godz. 18:40 Real Betis - Bayer Leverkusen• godz. 18:40 Łudogorec Razgrad - SC Braga• godz. 18:40 FC Midtjylland - Crvena Zvezda Belgrad• godz. 18:40 Rapid Wiedeń - Dinamo Zagrzeb• godz. 18:40 Fenerbahce Stambuł - Royal Antwerp FC• godz. 19:45 Napoli SSC - Legia Warszawa (komentują Rafał Wolski i Radosław Gilewicz)• godz. 20:55 Sparta Praga - Olympique LyonRetransmisja meczu Napoli SSC - Legia Warszawa w czwartek (21 października) od godz 23.00 w TVP2