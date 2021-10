Trzy gale Enfusion na żywo. Sportowy w weekend w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend w niemieckim Wuppertalu trzy widowiska oznaczone znakiem jakości Enfusion.

• Wszystkie na żywo na antenie Fightklubu

Niezapomniany weekend dla fanów kick-boxingu rozpocznie się w sobotę transmisją z Enfusion Talents #86. Tradycyjnie w ringu zobaczymy cały szereg prospektów, mających już na swoim koncie międzynarodowe sukcesy, ale dopiero aspirujących do miana gwiazd światowego formatu. Tym razem w Niemczech organizatorzy przygotowali w karcie pojedynków, co ciekawe, każdy w innej kategorii wagowej. Dzięki temu będziemy mieli okazję zobaczyć młodych, zdolnych od wagi koguciej po półciężką.Karta walk gali Enfusion Talents #86:Hicham Chaaboute (Maroko) vs Mohammed Dahbi (Maroko) - waga piórkowaMert Dastelen (Turcja) vs Mory Kromah (Liberia) - waga lekkaThomas Blanck (Niemcy) vs Samir Kasrioui (Maroko) - waga średniaYouness Benmalek (Belgia) vs Andre Langen (Niemcy) - waga półciężkaIlias Banniss (Maroko) vs Rocco La Rosa (Belgia) - waga koguciaPo Enfusion Talents emocje nie zdążą jeszcze dobrze opaść, a w tym samym miejscu, znów w Wuppertalu, w niedzielę odbędą się dwie gale spod znaku Enfusion Cage Events: Xtreme Stand Up. Start pierwszej z nich o 19.15 rozpocznie się mocnym uderzeniem, kobiecą konfrontacją o tytuł mistrzowski w wadze koguciej pomiędzy Norą Misteli i Viktoriją Molcanovą. Później emocje... będą rosły i w tej części widowiska zakończą się starciem Paula Magueranu z Seifem Harnafim.Karta walk gali Enfusion Cage Events ECE 7: Xtreme Stand Up 6:Nora Misteli (Szwajcaria) vs Viktorija Molcanova (Niemcy) - waga koguciaLoic Njeya (Senegal) vs Gurkan Basak (Turcja) - waga średniaChristopher Hopp (Niemcy) vs Genggard Atsharia (Tajlandia) - waga lekkaAhmad Chikh Mousa (Niemcy) vs Artur Scherer (Kazachstan) - waga lekkaPaul Magueranu (Rumunia) vs Seif Harnafi (Niemcy) - waga lekkaZwieńczeniem całego kick-boxerskiego weekendu będzie gala Enfusion Cage Events ECE 7: Xtreme Stand Up 7 z aż trzema walkami o mistrzowski pas ECE World. Ta część widowiska rozpocznie się właśnie starciem o tytuł w wadze koguciej pomiędzy Spyridonem Mitselosem a Matthewem Daalmanem i zakończy dwoma pojedynkami o pas w wadze półśredniej oraz średniej. To będzie niezwykły weekend dla wszystkich fanów kopanych sportów walki!Karta walk gali Enfusion Cage Events ECE 7: Xtreme Stand Up 7:Spyridon Mitselos (Grecja) vs Matthew Daalman (Holandia) - waga koguciaFabrizio Conti (Włochy) vs Ilias El Hajoui (Maroko) - waga koguciaMballa Roustand (Senegal) vs Lazar Todev (Bułgaria) - waga ciężkaJohn Kallenbach (Niemcy) vs Kevin Hessling (Holandia) - waga półśredniaMiles Simson (Surinam) vs Kevin van Heeckeren (Holandia) - waga średniaWeekendowe plany transmisyjne Fightklubu z gal Enfusion:Enfusion Talents #86, sobota 23 października, godz. 19.15 (na żywo)Enfusion Cage Events ECE 7: Xtreme Stand Up 6, niedziela 24 października, godz. 19.15 (na żywo)Enfusion Cage Events ECE 7: Xtreme Stand Up 7, niedziela 24 października, godz. 21.45 (na żywo)