Powraca "Comedy Club". Nowy sezon w Comedy Central

Łukasz Szewczyk

• Największe gwiazdy stand-upu szykują się na ponowne otwarcie najzabawniejszego klubu w Polsce

• Na antenie Comedy Central startuje siódmy sezon programu "Comedy Club"

Stand-uperzy "Comedy Club" nie kryją, że bardzo stęsknili się za występami i publicznością. Zebrali w sobie tyle energii i humoru, że żadna słota czy chandra tej jesieni im nie straszne. Już w najbliższą sobotę, 23 października, będą starali się zarazić nimi także widzów przed telewizorami!W nowym sezonie programu nie zabraknie najpopularniejszych twarzy polskiej sceny komediowej, m.in. Ewy Błachnio, Tomasza Jachimka, Michała Pałubskiego oraz niezawodnego prowadzącego "Comedy Club", czyli Rafała Rutkowskiego. Pojawią się również debiutanci, a wśród nich Ewa Stasiewicz, Patryk Gosiński czy Aleksandra Radomska. Tak zacne i różnorodne grono komików sprosta każdemu rodzajowi poczucia humoru. Zapewnia o tym sam gospodarz programu:- mówi Rafał Rutkowski. Podkreśla również, że w obsadzie nowego sezonu znalazły się komiczki, które coraz bardziej są widoczne w świecie stand-upu: -Kolejny sezon show rozpocznie się z przytupem - w pierwszym odcinku wystąpią Ewa Błachnio, Karol Modzelewski oraz debiutujący w "Comedy Club" aktor, muzyk, kabareciarz, człowiek wielu talentów - Paweł Domagała.Zdjęcia do siódmego sezonu "Comedy Club" realizowane były we wrześniu, w warszawskim teatrze Sabat.Premierze programu towarzyszy kampania promocyjna, która potrwa do końca listopada 2021 roku. Kreację stworzył wewnętrzny dział marketingu ViacomCBS, za produkcję spotów odpowiada Papaya Films, natomiast za produkcję pozostałych kreacji agencja Kalicińscy. Kampania obejmuje kanały własne Viacom CBS oraz promocję zewnętrzną: w stacjach z grupy TVN i Polsat, kampanię outdoorową w największych miastach, emisję video i display w internecie (m.in Yotube, Facebook, Tik Tok, Spotify).