Kultowy serial "Świat według Kiepskich" wraca na antenę Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Dobra informacja dla fanów kultowego serialu "Świat według Kiepskich"

• Jeszcze w październiku telewizja Polsat rozpocznie emisję nowych odcinków

Tej pary nie trzeba nikomu przedstawiać. Halinka i Ferdek Kiepscy to najpopularniejsze serialowe małżeństwo w Polsce. Już niebawem oni i pozostali mieszkańcy kamienicy przy ulicy Ćwiartki ¾ znów będą bawić nas nietuzinkowymi pomysłami na życie w kultowej produkcji "Świat według Kiepskich". W tej serii zobaczymy jeszcze nieodżałowanych Dariusza Gnatowskiego w roli Boczka i Ryszarda Kotysa jako Mariana Paździocha. Do stałej obsady dołączy też między innymi Hanna Śleszyńska w roli Zofii Strzygoń, matki Oskara, w którego ponownie wcieli się Sebastian Stankiewicz. A sklepową Adelajdę Muchomorek zagra Hanna Klepacka. Zofia i Oskar zamieszkają w słynnej kamienicy przy Ćwiartki. A nowi lokatorzy to nowe problemy...Nieemitowane dotąd odcinki można również zobaczyć w Polsat Box Go tydzień przed ich premierą Polsacie (od 20 października).Producentem serialu jest ATM GRUPA S.A. Występują: Andrzej Grabowski, Marzena Kipiel-Sztuka, Barbara Mularczyk, Anna Ilczuk, Bartosz Żukowski, Renata Pałys, Dariusz Gnatowski, Ryszard Kotys, Hanna Śleszyńska, Hanna Klepacka, Sławomir Szczęśniak. Reżyserem serii jest Adek Drabiński. Scenariusze zostały napisane przez: Domana Nowakowskiego, Karolinę Słyk, Adriana Nowakowskiego, Renatę Pałys i Adka Drabińskiego.