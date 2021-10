Francuski tydzień filmowy i gala French Touch w TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• TVP Kobieta przygotowała francuski tydzień.

• Widzowie na antenie zobaczą m.in. francuskie kino, programy wnętrzarskie, formaty o zdrowiu i witalności, cykle podróżniczo-kulinarne, a także najnowsze paryskie trendy.

• Tydzień dopełni Gala French Touch.

Kadr z filmu „Czyja to kochanka?” / Fot. materiały prasowe

widzowie będą mogli obejrzeć od poniedziałku do czwartku o godz. 16:25, a podróżujący motocyklem Jamie Gourmand odwiedzi najpiękniejsze francuskie ogrody oraz spróbuje regionalnych przysmaków.Aktualne kierunki w modzie, architekturze, dekoratorstwie wnętrz, restauratorstwie i winiarstwie widzowie poznają w programiew poniedziałek i wtorek o godzinie 17:25. We środę o tej samej godzinie na antenie program, w którym stylowym metamorfozom zostaną poddani Paryżanie pragnący zmiany wizerunku.W czwartekzagości w wyjątkowo interesujących wnętrzach mieszkań stolicy Francji.to program, w którym propagatorka aktywnego stylu życia Miss Francji Laura Thilleman udzieli nietuzinkowych porad dotyczących dbania o zdrowie, urodę i dobre samopoczucie. Tę propozycję widzowie TVP Kobieta będą mogli obejrzeć w piątek o godz. 17:25.TVP Kobieta to także doskonałe wieczorne kino. W poniedziałek 25 października o godzinie 21:30 wielki hit francuskiej kinematografii -, który w ciągu kilku pierwszych tygodni obecności na ekranach, zgromadził w kinach ponad 3 miliony widzów. We wtorek, o tej samej porze, antena poleca przejmujący dramat wojenny z Melanie Laurent i Jeanem Reno pt.:. W piątkowy wieczór widzowie będą mogli obejrzeć świetną komedięz Juliette Binoche i Camille Cottin w rolach matki i córki, które w tym samym czasie noszą ciążę.W sobotę 30 października o godzinie 15:20 w TVP Kobieta galaobfitująca w muzykę, taniec, a także pokazy mody i materiały filmowe o Francji. Podczas wielkiego widowiska na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej wystąpią takie gwiazdy jak: Barbara Pravi, Carla Bruni, Cleo, Dawid Kwiatkowski, Imany, Paradis Latin, Kendji Girac, Marion Motin, Rafał Brzozowski, Reni Jusis czy Roksana Węgiel.W niedzielę 31 października o godz. 16:20 antena zaprasza na podróż po Francuskiej Riwierze w programie z cyklu