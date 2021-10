Nowy serial kryminalny w TVP2. "Karmazynowe wesele"

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna Dwójka rozpoczyna emisję francuskiego serialu kryminalnego "Karmazynowe wesele"

• Akcja toczy się we współczesnej Prowansji i opowiada historię bogatej rodziny ukrywającej wiele tajemnic.

o rodzinnego miasta, po czterech latach nieobecności, wraca Alice - córka znanej i bogatej restauratorki. Dziewczyna przyjeżdża na ślub Sandry, swojej młodszej siostry. Kilka godzin po ślubie ciało panny młodej zostaje znalezione na plaży. Czy Sandra popełniła samobójstwo w dniu własnego ślubu? A może ktoś ją zepchnął? Samobójstwo, morderstwo, a może wypadek?Przed tymi pytaniami staje Vincent, kapitan lokalnej policji, który ma prowadzić śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci Sandry Pavane. Vincent to także przyjaciel rodziny oraz były chłopak Alice. Podczas śledztwa zaczynają wychodzić na jaw głęboko skrywane sekrety rodziny Pavane.Sześcioodcinkowy serial wyreżyserował Marwen Abdallah. W "Karmazynowym weselu" zagrali m.in.: Alexia Barlier, Cristiana Réali, Patrick Catalifo, Lannick Gautry, Alexandra Vandernoot, Stéphane Freiss.Emisja "Karmazynowego wesela" od poniedziałku do czwartku o godz. 23:00 na antenie TVP2. Pierwszy odcinek serialu zostanie wyemitowany wyjątkowo o godz. 22:40 we wtorek, 26 października.