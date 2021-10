Specjalna oprawa El Clasico w Canal+ Sport. Trzy wersje komentarza do wyboru (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Depay czy Benzema? Fati czy Vinicius? Weterani czy młode gwiazdy?

• W ten weekend pierwsze El Clasico w tym sezonie

• Canal+ przygotowało specjalną oprawę

Dotychczasowe spotkania Barcelony z Realem rozpatrywano bardzo często jako pojedynki Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Teraz odpowiedzialność na siebie muszą wziąć inni zawodnicy. Wśród "weteranów" najciekawiej zapowiada się pojedynek Memphisa Depaya z Karimem Benzemą. Środkowi napastnicy "Blaugrany" i "Królewskich" są w tym momencie największymi gwiazdami swoich ekip i jednocześnie najlepszymi strzelcami.Ciekawie zapowiada się również pojedynek Ansu Fatiego z Viniciusem. To właśnie oni upatrywani są jako potencjalne przyszłe wielkie gwiazdy El Clásico. Do tej pory młodzi piłkarze mają po jednym golu w hiszpańskim klasyku, ale już teraz są wielkimi nadziejami Ronalda Koemana i Carlo Ancelottiego na uzyskanie dobrego wyniku w meczu na Camp Nou.Stacja przygotowała specjalną oprawę. Emocje w Canal+ Premium i w serwisie Canal+ Online będą podgrzewane w niedzielę (24 października już od godz. 14:30 w studiu przedmeczowym, które poprowadzą Maja Strzelczyk i Łukasz Wiśniowski.Ekspertami w studiu będą Cezary Wilk, Leszek Orłowski i Jakub Kręcidło. W przedmeczową atmosferę wprowadzać będą również prawdziwe legendy LaLiga Santander: Patrick Kluivert oraz Gaizka Mendieta. Studio na stadionie w Barcelonie poprowadzą Piotr Laboga oraz Gerard Badia.Zarówno Barcelona, jak i Real posiadają grono oddanych kibiców w całej Polsce, stąd też, tak jak przy okazji ostatniego El Clasico, Canal+ przygotował dla swoich widzów trzy wersje komentarza do wyboru. O komentarz neutralny zadbają ​Przemysław Pełka i Tomasz Ćwiąkała, komentarz z punktu widzenia fanów FC Barcelony zapewni Kamil "Lanek" Łanek i Michał Kornacki, natomiast mecz z perspektywy kibiców Realu Madryt komentować będzie Borys "Bedoes" Przybylski i Edward Durda.Wersja neutralna komentarza będzie dostępna w Canal+ Premium i w Canal+ Online, z kolei komentarze sprzyjające każdej z drużyn usłyszeć można wyłącznie za pośrednictwem CANAL+ online. Mecz w wersji probarcelońskiej transmitowany będzie na antenie dodatkowego kanału Event Channel 1, a promadrycki na Event Channel 2. Transmisja rozpocznie się 24 października 2021 roku o godz. 16:10.