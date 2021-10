"JednaPlaneta.JednoŻycie. Żywność". Nowa odsłona projektu środowiskowego Gazety Wyborczej i Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• Tylko w Polsce każdego roku marnuje się prawie 5 mln ton jedzenia.

• Kwestia żywności i jej wpływ na zmiany klimatu, po zagadnieniach związanych z wodą, powietrzem i odpadami, stała się głównym tematem projektu środowiskowego "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl.

Jeszcze nigdy w historii cywilizacji ludzkość nie miała tak dużego i taniego dostępu do żywności. XX-wieczny rozwój rolnictwa przemysłowego sprawił, że jemy na potęgę i na potęgę wyrzucamy jedzenie. Cena taniego pożywienia jest jednak bardzo wysoka. To nie tylko emisje gazów cieplarnianych, które w znaczący sposób wpływają na kryzys klimatyczny, ale również zanieczyszczenie wód nawozami sztucznymi, lasy karczowane na potrzeby nowych upraw, rabunkowa gospodarka morska i cierpienie zwierząt, stłoczonych w hodowlach przemysłowych. To również pochód chorób cywilizacyjnych takich, jak otyłość czy cukrzyca - obie te plagi naszych czasów wiążą się kształtem rynku żywności. Partnerami merytorycznymi projektu są: Komisja Europejska i Banki Żywności.Ponieważ temat ten wymaga wiele uwagi, redakcja "Wyborczej" w kolejnej odsłonie cyklu "JednaPlaneta.JednoŻycie", po zagadnieniach dotyczących wody, powietrza i odpadów, skupi się na kwestii żywności. Dziennikarze wraz z ekspertami spróbują udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego, czy można wyżywić ludzkość, nie niszcząc przy tym środowiska, jak jeść odpowiedzialnie i dbać o klimat, a także jakie będzie rolnictwo przyszłości. W ramach cyklu czytelnicy dowiedzą się również m.in. jak wygląda produkcja poszczególnych produktów i poznają sposoby zapobiegania marnowaniu jedzenia.Materiały ukazujące się w ramach cyklu "JednaPlaneta.JednoŻycie. Żywność" można będzie czytać w serwisie Wyborcza.pl, na stronie akcji - Wyborcza.pl/JednaPlanetaJednoZycie oraz na łamach "Gazety Wyborczej".Partnerami piątej edycji projektu są: Goodvalley Polska, Manufaktura Tempeh, Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A., TÜV SÜD Polska, Centrum Prawa Żywnościowego i Produktowego Foodlaw, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Projekt "JednaPlaneta.JednoŻycie" to środowiskowy projekt redakcji "Gazety Wyborczej" i Wyborcza.pl realizowany od czerwca 2020 r. Jego celem jest nagłaśnianie istotnych tematów dotyczących konkretnego problemu klimatycznego oraz wpływu człowieka na środowisko.Inicjatywę wspiera promocja w prasie ("Gazeta Wyborcza" i jej tygodniki), w internecie (Wyborcza.pl, Facebook i Instagram) oraz newsletterach Wyborcza.pl. Działania reklamowe przygotował i zaplanował zespół działu marketingu "Gazety Wyborczej".