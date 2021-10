Widzowie układają ramówkę Warner TV. Ruszają "Bitwy filmowe" z nagrodami

Łukasz Szewczyk

• Widzowie Warner TV każdego tygodnia mogą zadecydować, który film pojawi się w ramówce.

• Zwycięska produkcja będzie emitowana w piątkowy wieczór.

• Na głosujących czekają nagrody

Pościg z rebeliantami przez spaloną słońcem pustynię czy odkrywanie miasta przyszłości z poszukującym zbuntowanych androidów policjantem? Widzowie zdecydują, w którym świecie spędzą piątkowy wieczór. W pierwszej "Bitwie filmowej" udział wezmą "Mad Max: Na drodze gniewu" i "Łowca androidów". Futurystyczne wyobrażenia i wielkie koncepcje reżyserów łączą te produkcje - nie bez powodu obydwie były licznie nominowane i nagradzane za kostiumy czy efekty specjalne. Głosowanie rozpocznie się już 22 października na stronie konkursowej . Widzowie będą mogli wybrać ulubiony z dwóch filmów.Warner TV, we współpracy z Filmweb, zaprasza do udziału w konkursie. Każdego tygodnia rozpoczną się kolejne tury głosowania, a stacja wręczy zwycięzcom zestawy nagród, w których znajdą się: vouchery do HBO GO, bilety do Multikina i filmowe skarpetki. Wystarczy wybrać film i odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego właśnie ten film chcesz obejrzeć?". Co tydzień wyselekcjonowane osoby zostaną nagrodzone jednym z 20 kompletów. Głosowania trwają przez 5 tygodni od piątku do wtorku. Emisja zwycięskiego filmu odbędzie się w każdy piątek. Konkurs zakończy się 23 listopada, a wtedy Warner TV dodatkowo nagrodzi 3 osoby 55-calowymi telewizorami Samsung LED.Walka pomiędzy filmem George'a Millera a filmem Ridleya Scotta to dopiero początek. W nadchodzących tygodniach do kolejnych bitew staną następujące produkcje:• 29.10-2.11 - głosowanie na "Sucker Punch" lub "Na skraju jutra". Emisja zwycięskiego filmu: 5.11• 5.11-9.11 - głosowanie na "Kac Vegas III" lub "Focus". Emisja zwycięskiego filmu: 12.11• 12.11-16.11 - głosowanie na "Magic Mike XXL" lub "Kryptonim U.N.C.L.E.". Emisja zwycięskiego filmu: 19.11• 19.11-23.11 - głosowanie na "Tango i Cash" lub "Zabójcza broń". Emisja zwycięskiego filmu: 26.11