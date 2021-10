Rusza Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Transmisje w Eurospocie i na Playerze

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się Puchar Świata w narciarstwie alpejskim. Inaugurację w Soelden oraz szereg innych zawodów transmitować będą kanały Eurosportu.

• Cały sezon z polskim komentarzem dostępny będzie w pakiecie "Eurosport + Player", na platformie VOD nadawcy.

Rusza sportowa zima w TVN Grupa Discovery. Jej pierwszym akcentem będą zawody Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w Soelden. W sobotę na lodowcu Rettenbach rozegrany zostanie gigant kobiet, w którym wystąpi Maryna Gąsienica-Daniel. W ubiegłym sezonie najlepsza polska alpejka rozbudziła apetyty kibiców bardzo dobrymi wynikami i to bez wątpienia na niej koncentrować będzie się uwaga polskich fanów. Sobotnią rywalizację skomentuje Marcin Szafrański, były alpejczyk, uczestnik igrzysk olimpijskich w Albertville i Lillehammer. Podczas niedzielnych zawodów mężczyzn widzowie usłyszą z kolei Witolda Domańskiego.Cały sezon Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, który zakończy się w pod koniec marca we Francji, dostępny będzie na żywo i na żądanie z polskim komentarzem w Eurosporcie w Playerze (pakiet "Eurosport + Player"). Zawody Pucharu Świata będzie można także śledzić na antenach Eurosportu. Głównym celem alpejczyków w nadchodzącym sezonie będą Zimowe Igrzyska Olimpijskie Tokio 2022. To wielkie sportowe wydarzenie jest perłą w koronie praw sportowych Discovery.W nadchodzących miesiącach widzowie kanałów i platform TVN Grupa Discovery będą mogli śledzić konkursy i kwalifikacje w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wszystkie zawody rozgrywane poza Polską transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze, a kwalifikacje oraz konkursy w Wiśle i Zakopanem w Eurosporcie 1 i Playerze. Oferta zimowa TVN Grupa Discovery obejmuje także między innymi Puchar Świata w biathlonie, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, narciarstwie dowolnym, snowboardzie, a także Grand Prix w łyżwiarstwie figurowym. Rywalizacja w tej widowiskowej dyscyplinie rozpocznie się w piątek 22 października w Las Vegas. W kolejny weekend odbędą się zawody w Vancouver, a następnie w Turynie, Tokio, Grenoble, Soczi, a finał w Osace od 9 do 12 grudnia. Każde Grand Prix transmitowane będzie w Eurosporcie w Playerze (pakiet "Eurosport + Player").