El Clasico, derby d'Italia, amerykański wyścig F1 hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Na pierwszy plan piłkarskiego weekendu w Eleven Sports wysuwa się słynne El Clásico, w którym FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt.

• Ponadto stacja pokaże na swoich antenach starcie Interu Mediolan z Juventusem FC, znane jako Derby d'Italia, a także konfrontację Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain, przedstawianą jako Derby Francji.

• Dla a fanów motorsportu będzie transmisja wyścigu Formula 1 o Grand Prix Stanów Zjednoczonych.

Żaden inny ligowy mecz piłkarski na świecie nie wzbudza większego zainteresowania niż starcia FC Barcelony z Realem Madryt. Najbliższa konfrontacja dwójki odwiecznych rywali zapowiada się szczególnie ciekawie, bo w tabeli dzielą ich zaledwie dwa punkty, a jednocześnie muszą gonić lidera, Real Sociedad. W weekend Barça postara się przedłużyć passę pięciu ligowych spotkań bez porażki na Camp Nou. Mają jej w tym pomóc przede wszystkim Ansu Fati i Memphis Depay, którzy tydzień temu zapewnili drużynie zwycięstwo 3:1 z groźną Valencią CF. Z kolei dla piłkarzy z Madrytu ten mecz jest okazją na czwarty z rzędu triumf nad Barceloną. Królewscy liczą głównie na duet Karim Benzema - Vinícius Júnior, który w tym sezonie zgromadził dotychczas 14 goli i dziewięć asyst. Obie ekipy w ostatnich dniach zaprezentowały dobrą formę w Lidze Mistrzów UEFA - Real rozgromił Szachtar Donieck aż 5:0, a Duma Katalonii pokonała Dynamo Kijów 1:0. Kibice mogą więc oczekiwać piłkarskiego spektaklu na najwyższym poziomie. Co ważne, dzięki poluzowanym restrykcjom związanym z COVID-19, po raz pierwszy od półtora roku El Clásico będzie mogło obejrzeć na trybunach aż 60 tysięcy fanów, dlatego atmosfera tego widowiska będzie z pewnością wyjątkowa!Sporych emocji można spodziewać się również na Estadio de San Mamés, gdzie Athletic Club podejmie Villarreal CF. Gracze z Kraju Basków i piłkarze Żółtej Łodzi Podwodnej prezentują bardzo wyrównany poziom, a cztery z ostatnich pięciu spotkań pomiędzy nimi kończyły się remisem. W obecnych rozgrywkach zamierzają walczyć o awans do europejskich pucharów, więc w tym starciu nie zadowolą się kolejnym podziałem punktów i zagrają o pełną pulę.W ten weekend uwaga fanów Serie A będzie skupiona na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie broniący mistrzostwa Włoch Inter Mediolan zmierzy się ze swoim odwiecznym rywalem, Juventusem FC. Mecz określany jako Derby d'Italia ma znaczenie nie tylko prestiżowe, ale również mocno wpłynie na układ w czołówce tabeli. Nerazzurri są na trzecim miejscu i w przypadku zwycięstwa powiększą przewagę nad ekipą z Turynu do sześciu punktów, ale co najważniejsze zachowają lub zmniejszą dystans do przewodzącego stawce SSC Napoli. Natomiast dla Juve to spotkanie jest okazją na zrównanie się punktami z Interem i tym samym odrobienie do niego strat z pierwszych kilku kolejek. Wiele będzie zależało od znajdującego się w coraz lepszej formie Wojciecha Szczęsnego, który spróbuje powstrzymać niezwykle skuteczny duet Lautaro Martínez - Edin Džeko. Natomiast o gole dla Starej Damy postarają się m.in. dwie nadzieje włoskiego futbolu: 21-letni Moise Kean i 23-letni Federico Chiesa.Wspomniane SSC Napoli jest jedynym zespołem w czołowych europejskich ligach, który w obecnym sezonie ma na koncie komplet zwycięstw. Tym razem Azzurrich czeka wyjazdowa konfrontacja z silną AS Romą. Jeśli Piotr Zieliński, Victor Osimhen i spółka ponownie sięgną po trzy punkty, to zaliczą najlepszy start w rozgrywkach ligi włoskiej w swojej historii. O sukces nie będzie łatwo, ponieważ Roma pozostaje niezwyciężona na własnym stadionie od ponad siedmiu miesięcy. Warto jednak dodać, że ostatnią drużyną, która pokonała ją na Stadio Olimpico było... SSC Napoli.Głównym wydarzeniem weekendu w Ligue 1 Uber Eats będzie starcie Olympique Marsylia z Paris Saint-Germain. Prestiżowa konfrontacja przedstawiciela południa kraju z ekipą ze stolicy, określana jako derby Francji, może dać gospodarzom awans na drugie miejsce w ligowej tabeli. By tak się stało marsylczycy muszą przełamać trwającą od 10 lat serię bez wygranej z PSG na Stade Vélodrome. Kibice OM liczą na dobrą formę Arkadiusza Milika, który w poprzedniej kolejce strzelił gola FC Lorient i zebrał za swój występ pozytywne recenzje. Tym razem polski napastnik musi wspiąć się na wyżyny swoich możliwości, bo w bramce gości stanie świetny Gianluigi Donnarumma, a liderem obrony będzie niezawodny Marquinhos. Zespół z Paryża prezentuje się w tym sezonie znakomicie i zdecydowanie prowadzi w ligowych rozgrywkach. Po jego stronie po raz pierwszy od trzech tygodni zagrają razem Kylian Mbappé, Leo Messi i Neymar, dlatego poważne wyzwanie czeka także defensywę z Marsylii.W najważniejszym meczu dziewiątej kolejki Liga Portugal prowadząca w tabeli SL Benfica zagra na wyjeździe z FC Vizelą. Zespół z Lizbony postara się powrócić na zwycięską ścieżkę po tym, jak w poprzedniej serii gier sensacyjnie przegrał 0:1 z Portimonense SC. Przewaga nad głównymi konkurentami do mistrzostwa kraju, FC Porto i Sportingiem CP, stopniała do zaledwie jednego punktu, w związku z czym w tym starciu podopieczni trenera Jorge Jesusa nie mogą sobie pozwolić na wpadkę. Benfica będzie faworytem, ale musi mieć się na baczności, bo beniaminek z Vizeli jest niepokonany od pięciu spotkań. Czy Orły sprostają wyzwaniu?W najbliższy weekend kierowcy Formula 1®powrócą do Stanów Zjednoczonych po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Rywalizacja na Circuit of the Americas zapowiada się ekscytująco, bo finisz sezonu jest coraz bliżej, a różnica pomiędzy prowadzącym w klasyfikacji generalnej Maksem Verstappenem a drugim Lewisem Hamiltonem wynosi zaledwie sześć punktów. Bolidy obu konkurentów zostały niedawno wyposażone w nowe silniki, co oznacza, że mogą na dobre rozpocząć decydującą walkę o mistrzostwo świata. W ostatnich latach na niezwykle wymagającym torze w Austin znacznie lepiej radził sobie Brytyjczyk, który triumfował tam aż sześć razy. Zdaniem ekspertów układ tego obiektu jest korzystniejszy dla Mercedesa, ale zespół Red Bull Racing Honda deklaruje, że Verstappen będzie przygotowany na ten wyścig lepiej niż kiedykolwiek.Podczas zmagań o Grand Prix Stanów Zjednoczonych dwójka faworytów musi uważać także na innych groźnych zawodników, takich jak Valtteri Bottas czy Lando Norris, którzy zdominowali ostatnią rywalizację na Circuit of the Americas.Plan transmisji:Piątek (22 października):• 18:25 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 18:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Michał Gąsiorowski, Filip Kapica• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Daniel Sobis• 21:55 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 21:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj SokółSobota (23 października):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Kuba Ostrowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Mikołaj Kruk• 15:55 Championship:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 19:55 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021:(Eleven Sorts 1, studio od 19:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Michał Gąsiorowski, Robert Smoczyński• 20:40 Serie A TIM:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapica• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 22:55 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1, studio od 22:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, Robert SmoczyńskiNiedziela (24 października):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Piotr Czachowski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 16:10, LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio w Warszawie: Mikołaj Kruk, Marcin Gazda, Daniel Sobis, Janusz Walczuk, Iñaki Astiz,studio na Camp Nou: Mateusz Majak, Piotr Urban, Maciej Kruk• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski Filip Kapica• 18:55 Liga Portugal:(ELeven Sports 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świerżyński• 19:00 Formula 1 Aramco United States Grand Prix 2021:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:00(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokół, Robert Smoczyński• 00:00(Eleven Sports 1)Poniedziałek (25 października):• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 1)komentarz: Sebastian Chabiniak, Daniel Sobis