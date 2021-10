El Clasico, Bitwa o Anglię oraz Le Classique - piłkarski weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Gratka dla kibiców piłki nożnej. Jednego dnia będzie można obejrzeć hity w Hiszpanii (El Clásico), w Anglii (Bitwa o Anglię) oraz we Francji (Le Classique)

Dotychczasowe spotkania Barcelony z Realem rozpatrywano bardzo często jako pojedynki Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Teraz odpowiedzialność na siebie muszą wziąć inni zawodnicy. Wśród "weteranów" najciekawiej zapowiada się pojedynek Memphisa Depaya z Karimem Benzemą. Środkowi napastnicy "Blaugrany" i "Królewskich" są w tym momencie największymi gwiazdami swoich ekip i jednocześnie najlepszymi strzelcami. Stacja przygotowała specjalną oprawę meczu . Na antenie Canal+ Premium najważniejszy mecz w hiszpańskiej piłce skomentują Przemysław Pełka i Tomasz Ćwiąkała. W serwisie Canal+ Online udostępniony zostanie również komentarze alternatywne. Za promadrycki odpowiadać będzie Borys "Bedoes" Przybylski i Edward Durda, a za probarceloński Kamil "Lanek" Łanek i Michał Kornacki.Rywalizacja Manchesteru United z Liverpoolem jest jednym z najważniejszych wydarzeń każdego sezonu Premier League. Niezależnie od tego, które miejsca w tabeli zajmują oba zespoły, mecz ten elektryzuje kibiców na całym świecie. W Bitwie o Anglię mierzą się największe i najbardziej utytułowane angielskie zespoły. Ostatni mecz pomiędzy "Czerwonymi Diabłami" a "The Reds" w Premier League miał miejsce 13 maja 2021 roku. Wtedy to górą byli piłkarze Jurgena Kloppa, którzy wygrali 4:2. Jak będzie teraz? O tym przekonamy się już w niedzielę o 17:30. "Bitwę o Anglię" skomentują Marcin Rosłoń i Rafał Nahorny.Spotkania Olympique Marsylia i Paris Saint-Germain to największa piłkarska rywalizacja we Francji, a jej korzenie sięgają końcówki lat 80. ubiegłego wieku. To właśnie wtedy wzajemne oskarżenia prezesów PSG i legendarnego sternika Marsylii - Bernarda Tapie przyczyniły się do powstania "francuskiego klasyku". W tym sezonie kibice ze szczególną uwagą obserwują poczynania Leo Messiego, który czeka na pierwszego gola w Ligue 1 Uber Eats. Jego przeciwnikiem będzie powracający po kontuzji Arkadiusz Milik. Spotkanie to skomentują ze stadionu w Marsylii Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.Plan transmisji:Piątek (22 października):• 11:30 - 20:00 WTA 250 na Teneryfie: Ćwierćfinały (Canal+ Online)• 12:00 WTA 500 w Moskwie:(Canal+ Sport)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 14:00 WTA 500 w Moskwie:(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 16:00 WTA 500 w Moskwie:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Ignacik, Tomasz Wiktorowski• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarzgość: Maciej Murawski• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adrian Olek, Rafał Nahorny• 20:55 LaLiga Smartbank: Eibar - Cartagena (Canal+ Online)• 01:00- łączona transmisja meczów NBA (Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz, Waldemar KijanowskiSobota (23 października):• 11:00 WTA 500 w Moskwie:(Canal+ Family)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Tomasz Wiktorowski• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Filip Surma, Kamil Kosowski• 13:00 WTA 500 w Moskwie:(Canal+ Family)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Tomasz Wiktorowski• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Wojciech Jagoda• 15:00 European Le Mans Series Portimao: kwalifikacje LMGTE (nSport+ i Canal+ Now)komentarz: Michał Fijałkowski• 15:20 European Le Mans Series Portimao: kwalifikacje LMP3 (nSport+ i Canal+ Now)komentarz: Michał Fijałkowski• 15:40 ​European Le Mans Series Portimao: kwalifikacje LMP2 (nSport+ i Canal+ Now)komentarz: Michał Fijałkowski• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:n (Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Rudzki, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Family)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Piotr Glamowski, Michał Gutka• 15:55 Premier League: Crystal Palace - Newcastle United (Canal+ Online)• 16:00 - 20:00 WTA 250 na Teneryfie: Półfinały (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrur, Maciej Murawski• 18:10 LaLiga Smartbank:(nSport+)komentarz: Dominik Woźniak, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Michał Bojanowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskigoście: Andrzej Juskowiak, Marcin Baszczyński• 00:00 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Bartłomiej Tomczak, Dominik TomczykNiedziela (24 października):• 10:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Kołodziejczyk• 11:00(Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Michał Bojanowski• 13:30 - 18:25(nSport+)komentarz: Michał Fijałkowski, Sławomir Szymczak• 13:55 LaLiga Smartbank: Mirandes - Almeria (Canal+ Online)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Robert Skrzyński, Grzegorz Mielcarski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Przemysław Rudzki• 14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Michał Gutka• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 14:55 Ligue 1: Stade Rennes - RC Strasbourg (Canal+ Online)• 16:10 LaLiga:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Tomasz Ćwiąkała• 16:55 Ligue 1: AS Monaco - Montpellier HSC (Canal+ Online)• 17:00 WTA 250 na Teneryfie: Finał (Canal+ Online)• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 17:15 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 18:25 LaLiga:(nSport+)komentarz: Cezary Olbrycht, Tomasz Lipiński• 18:25 Liga ACB:(Canal+ Family)komentarz: Wojciech Michałowicz, Kamil Chanas• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowsk• 22:00ze stadionu Piasta (Canal+ Sport)prowadzący: Bartosz Gleń, Krzysztof MarciniakPoniedziałek (25 października):• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski