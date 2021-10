Premiera polskiej wersji kultowego serialu. "The Office PL" w Canal+

Łukasz Szewczyk

"The Office" to serial komediowy, który rozbawi wszystkich, nawet zgryźliwych ponuraków - tak pokazuje jego historia. Udało się to już dwa razy, oryginalnie w Wielkiej Brytanii (serial z 2001 r. z Ricky Gervaisem w roli głównej), a potem w Stanach (ten z 2005 ze Stevem Carellem).Teraz czas na jego polską wersję - uwspółcześnioną, mocno podkręconą lokalnym kolorytem. "The Office PL" to opowieść o biurze w Siedlcach, gdzie niespecjalnie kompetentny szef myśli, że jest zabawny (w tej roli Piotr Polak), o rządy nad biurem walczy z nim córka właściciela (Vanessa Aleksander - to oryginalny polski wątek), a gromadka pracowników usiłuje mimo wszystko wypełniać swe obowiązki. Jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki". Wszystko zaś w konwencji mockumentary.W "The Office PL" wystąpią m.in. Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Kornelia Strzelecka, Mikołaj Matczak i Milena Lisiecka.Za polską wersję "The Office", tworzoną przy współpracy z BBC Studios, odpowiadają reżyser Maciej Bochniak oraz producenci, Dorota Kośmicka-Gacke i Jan Kępiński. Za scenariusz odpowiedzialny jest Łukasz Sychowicz wraz z Jakubem Rużyłło i Mateuszem Zimnowodzkim, a za zdjęcia Paweł Chorzępa.Oryginale "The Office" wyznaczyły nowe ścieżki w telewizyjnym humorze, ten polski po części z nich korzysta, ale idzie też w dużej mierze własną drogą, bo scenarzyści dobrze uchwycili naszą polską specyfikę, mentalność, kompleksy i przywary. I na nich zbudowali postacie, poszczególne wątki i konkretne żarty.. Serial emitowany będzie także na telewizyjnej ekranie - po trzy odcinki. Sezon liczy 12 odcinków.