"Uczciwy złodziej", "Bracia we krwi", "Odpowiedzialność" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Uczciwy złodziej", "Mój rok z Salingerem", "Bracia we krwi", "Odpowiedzialność", "200 metrów"

Wydarzeniem weekendu wbędzie premiera polskiej wersji kultowego serialu, czyli(22 października). Akcja rozgrywa się w Siedlcach, w siedzibie firmy zajmującej się produkcją wody mineralnej "Kropliczanka". Jej prezes, Michał, to człowiek pozbawiony autorefleksji, który każdym słowem i gestem zabiega o atencję i uznanie. Kiedy przedsiębiorstwo zostaje przejęte przez nowego, właściciela a pracownicy zaczynają obawiać się o swoje posady, jedynie Michał patrzy na zmiany z optymizmem. Biznesowe roszady przeplatają się tu z biurową codziennością pracowników "Kropliczanki".W sobotę(23 października). Czy łatwo jest stać się uczciwym człowiekiem? Tom Carter, który ukradł z banków w sumie tak z 9 milionów dolarów uznał, że warto spróbować. W imię miłości. By móc spokojnie żyć z ukochaną zgadza się zwrócić łup w zamian za drugą szansę. Rzecz w tym, że źle wybiera agentów FBI, z którymi chce zawrzeć układ. Tym razem to oni okazują się niespecjalnie uczciwi. Tom będzie więc musiał raz jeszcze użyć wszystkich swoich talentów. I nie wiadomo, czy to wystarczy...W niedzielę(24 października). Rok 1995 r. Aspirująca pisarka i poetka Joanna Rakoff (Margaret Qualley) rzuca studia w Berkeley i rozstaje się z chłopakiem, Karlem (Hamza Haq). Przyjeżdża do Nowego Jorku, marząc o życiu pełnym artystycznych wyzwań. Poznaje Dona (Douglas Booth), z którym niebawem zamieszkuje. Podejmuje też pracę jako asystentka w znanym domu wydawniczym, prowadzonym przez ekscentryczną i staroświecką Margaret (Sigourney Weaver). Ma zająć się listami, które fani licznie ślą do autora "Buszującego w zbożu", J.D. Salingera. Kultowy pisarz od dawna nie opublikował nowej powieści i pilnie strzeże swojej prywatności. Unika kontaktu z czytelnikami. Wciąż jednak otrzymuje zaproszenia na wieczory autorskie, próby pisarskie do oceny czy bardziej osobiste wyznania, które coraz bardziej pochłaniają uwagę Joanny. Dziewczyna wdaje się w wymianę korespondencji z miłośnikami jego twórczości. Angażując się w pracę, stopniowo odsuwa na dalszy plan własne literackie ambicje.premiera dramatu kryminalnego(22 października). 8-letni Peter Flood (Nicholas Crovetti) bezradnie obserwuje, jak jego młodsza siostra zostaje zabita przez lekkomyślną jazdę sąsiada. Udręczony ojciec chłopca płaci wysoką cenę za chęć wymierzenia zemsty. Lata później dorosły Peter (Matthias Schoenaerts) wciąż zmaga się z poczuciem winy z powodu śmierci siostry. Próbuje zdystansować się od rodzinnego interesu. Natomiast jego kuzyn Michael (Joel Kinnaman), z którym się wychował, zdobywa kolejne szczeble w przestępczej hierarchii. Żaden z nich nie jest jednak w stanie przerwać pasma przemocy. Obydwaj wciągani są w mrożący krew w żyłach cykl zdrady i zemsty. Film o rodzinie, przyjaźni i zdradzie, którego akcja toczy się w brutalnym świecie filadelfijskiej mafii.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(23 października, Cinemax 2). Dwunastoletni Ray (Billy Barratt) ma wkrótce stanąć przed sądem jako oskarżony o morderstwo. Według ustaleń policji chłopak wraz z 11 lat starszym bratem Nathanem (James Tarpey) są odpowiedzialni za zadźganie nożem partnera swojej matki. W Walii i Anglii wiek odpowiedzialności karnej to 10 lat, nie ma więc wątpliwości, że chłopiec będzie sądzony jak dorosły - w tym przypadku okoliczności zbrodni nie mają większego znaczenia.W niedzielę(24 października, Cinemax 2). Palestyńskiego robotnika Mustafę (Ali Suliman) i jego żonę Salwę (Lana Zreik) oraz ich dzieci dzieli zaledwie 200 metrów. W obliczu zawirowań politycznych dystans ten staje się niemal niemożliwy do przemierzenia. Mustafa i jego rodzina mieszkają w dwóch palestyńskich wioskach znajdujących się na Zachodnim Brzegu, a pomiędzy nimi rozciąga się izraelski mur. Mustafa został sam po stronie Palestyńczyków, pozostali jego bliscy - wiodą życie po stronie izraelskiej. Ich codzienny kontakt ogranicza się do rozmów telefonicznych. Rzadko mogą się spotykać, a jest to możliwe tylko dzięki posiadanemu przez Mustafę pozwoleniu na pracę. Ważność dokumentu nagle wygasa, a problemy biurokratyczne uniemożliwiają szybkie otrzymanie nowego. Mustafa próbuje zachować cierpliwość... do czasu, kiedy dowiaduje się, że jego syn trafił do szpitalu po poważnym wypadku. Kochający ojciec robi wszystko, co w jego mocy, by być z nim w tym trudnym momencie.