Warner TV już nadaje. Filmowe hity i nagradzane seriale

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (23 października 2021 roku) na polski rynku telewizyjnym zadebiutował kanał Warner TV

• Na polskim rynku zastąpił dotychczasowy kanał TNT,

Warner TV to kanał emitujący przeboje kinowe oraz nagradzane i uznane na całym świecie seriale telewizyjne. Stacja czerpie bogatej tradycji marki Warner Bros. Nowy kanał to przestrzeń dla dobrych historii. To tu spotykają się fani nowoczesnych produkcji i kinowych klasyków.W każdym miesiącu widzowie mogą liczyć na angażujące cykle tematyczne i wciągające maratony kinowych hitów. W stałej ramówce emitowane są klasyki jak m. in. "Dirty Dancing", "Zabójcza broń", "Matrix", "Siedem lat w Tybecie" czy "Rocky". oraz produkcje serialowe, wśród których znajdują się: "4 Blocks", "Dr Quinn", "Strażnik Teksasu" czy "Tropiciele".Ramówka Warner TV będzie zawierać jedne z najczęściej nagradzanych i uznanych filmów oraz seriali telewizyjnych, w tym takie tytuły jak trylogia "Władca Pierścieni", "Mroczny Rycerz" i wiele innych. Klasyczne produkcje, jak "Strażnik Teksasu", "Domek na prerii" czy seria filmów "Rocky", które do tej pory były emitowane przez TNT, również będą pojawiać się w Warner TV.Jak już informowaliśmy, wraz ze startem stacji wystartowały "Bitwy filmowe" z nagrodami. Widzowie każdego tygodnia mogą zadecydować, który film pojawi się w ramówce. Zwycięska produkcja będzie emitowana w piątkowy wieczór.Kanał Warner TV dostępny jest w ofertach operatorów płatnej telewizji (m.in. Polsat Box na pozycjach 44 i 152, Platforma Canal+ na pozycji 72, UPC Polska na pozycjach 206 i 486, Vectra na pozycji 315, Orange na pozycjach 72 i 235, Netia na pozycji 143).Kanał jest nadawany w jakości HD. Wystartował także portal warnertv.pl.