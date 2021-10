18 urodziny RMF Classic. Jubileuszowa ramówka i kampania "Zmień swój świat"

Łukasz Szewczyk

• W środę (27 października 2021 roku) RMF Classic obchodzić będzie swoje 18. urodziny.

• Z tej okazji przez cały dzień nadawany będzie specjalny program jubileuszowy "Dozwolone od lat 18" z udziałem gwiazd i słuchaczy.

• Trwa też druga odsłona kampanii wizerunkowej stacji pod hasłem "Włącz RMF Classic i zmień swój świat".

Przez całą środę, 27 października 2021 roku, we wszystkich pasmach programowych RMF Classic, pojawiać się będą urodzinowe wątki. -- zapowiada Paweł Pawlik, Dyrektor Programowy RMF Classic.Rozgłośnia poprosiła też słuchaczy o przysyłanie opowieści o ich osiemnastkach. Najciekawsze zostaną zacytowane na antenie i nagrodzone zestawami upominków, w tym także przygotowanych specjalnie na urodziny. Na stronie internetowej rmfclassic.pl oraz w social mediach rozgłośni dostępny będzie krótki film animowany prezentujący historię stacji.Oprócz tego do połowy listopada potrwa kampania wizerunkowa radia. Jej celem jest promocja repertuaru rozgłośni, która jako jedyna w Polsce gra tak dużą ilość muzyki filmowej. Kampania obejmuje internet (spoty wideo w Player.pl, CDA, YouTube, Onet.pl, WP.pl, Interia i TVN24.pl oraz bannery w portalach horyzontalnych) oraz prasę (m.in. "Polityka", "Tygodnik Powszechny", "Newsweek Polska"). Za planowanie i zakup mediów oraz koncepcję kreatywną odpowiedzialny jest dział promocji Grupy RMF, natomiast produkcji podjęło się Studio Animacji Plankton TV. To druga odsłona kampanii "Włącz RMF Classic i zmień swój świat" - wiosenna, składająca się z dwóch spotów, w których wykorzystano tematy z filmów "Vabank" i "Janosik", została rozszerzona o dwa kolejne - nawiązujące do największych hitów filmowych.RMF Classic rozpoczęło nadawanie 27 października 2003 roku - początkowo tylko w Krakowie, później uruchamiane były kolejne nadajniki i dziś stacja dostępna jest w 21 największych polskich miastach. Liner rozgłośni to "Najpiękniejsza muzyka filmowa" i to ten gatunek przeważa w programie, ale stacja nadaje też największe przeboje muzyki klasycznej, piosenkę poetycką czy operę. Wśród audycji tematycznych są poświęcone kinu, literaturze, ekologii czy podróżom. Swoje autorskie programy prowadzą lub prowadzili Artur Andrus, Stanisław Janicki, Agustin Egurrola, Igor Herbut czy Tytus Hołdys. RMF Classic było też pierwszą w Polsce stacją, która zdecydowała, by w grudniu emitować przez cały dzień wyłącznie świąteczne piosenki - i kontynuuje tę tradycję już od 2012 roku.