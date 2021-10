Dwa tygodnie z Mistrzostwami Świata w boksie na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• 13 dni rywalizacji w 13 kategoriach wagowych

• W Belgradzie rozpoczną się MŚ w boksie z udziałem reprezentantów ze 150 krajów, w tym z Polski.

• Transmisje na antenie Fightklubu

W tegorocznej - już dwudziestej drugiej - edycji światowego czempionatu w boksie na starcie pojawi się rekordowa liczba 650 zawodników reprezentujących 150 krajów. W gronie tym nie zabraknie oczywiście także Polaków, którzy w Belgradzie spróbują dołożyć kolejne medale do trzynastu krążków, które Biało-Czerwoni zdobywali w tej imprezie w przeszłości.Główną areną turnieju będzie Štark Arena, największa wielofunkcyjna hala sportowa na Bałkanach, mogąca pomieścić ponad 18 000 widzów. Belgrad po raz drugi gościł będzie najlepszych pięściarzy świata, poprzednio był gospodarzem tej imprezy w 1978 roku, a Polacy zdobyli wówczas trzy medale. Na najwyższym stopniu podium stanął Henryk Średnicki w wadze muszej, a brązowe krążki dołożyli jeszcze Roman Gotfryd w wadze piórkowej i Jerzy Rybicki w kategorii lekkośredniej. Trudno spodziewać się, aby w tym roku Biało-Czerwonym udało się powtórzyć ten wynik, nawet jeden medal dla naszej kadry będzie bowiem dużym sukcesem.W stolicy Serbii Polskę reprezentować będzie łącznie ośmiu zawodników: Jakub Słomiński, Paweł Brach, Damian Durkacz, Dominik Kida, Daniel Adamiec, Sebastian Wiktorzak, Mateusz Bereznicki, Oskar Safaryan.Obszerne transmisje z całej imprezy przeprowadzi Fightklub, który pokaże na żywo wszystkie walki światowego czempionatu. Od 25 października do 2 listopada każdego dnia stacja przeprowadzać będzie transmisje w dwóch blokach - w godzinach 13:00-16:00 oraz 18:00-21:00. 3 listopada nastąpi dzień przerwy, a od 4 do 6 listopada decydujące o medalach pojedynki. Miejmy nadzieję, że w jak największej liczbie z nich zobaczymy w ringu Polaków. 4 listopada zaplanowano wszystkie starcia półfinałowe, a 5 i 6 listopada finały.- Wierzę, że Mistrzostwa Świata w Belgradzie rozpoczną nowy rozdział w historii AIBA. Mamy rekordową liczbę zawodników rywalizujących w 13 kategoriach wagowych, co świadczy o sile boksu i popularności dyscypliny. Dołożymy wszelkich starań, aby każdemu bokserowi zapewnić uczciwe szanse i uczciwą walkę - mówi Umar Kremlev, prezydent AIBA.W tegorocznym czempionacie zawodnicy rywalizować będą o rekordową pulę nagród wynoszącą 2,6 miliona dolarów. Zdobywcy złotych medali zdobędą z niej po 100 tys. dolarów, przegrani w finale będą musieli zadowolić się połową tej kwoty, a obaj pięściarze, którzy polegną w półfinałach wzbogacą się o 25 tysięcy dolarów.Mistrzostwa Świata w Belgradzie w boksie w dniach 25 października - 6 listopada 2021 roku na żywo w Fightklubie.