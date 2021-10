TOK FM dostępne w samochodach z systemem Android Auto

Łukasz Szewczyk

• Nowa wersja aplikacji mobilnej TOK FM została zintegrowana z Android Auto.

• Dzięki temu użytkownicy samochodów z tym systemem mogą słuchać programu stacji na żywo oraz podcastów w jeszcze wygodniejszy i bezpieczniejszy sposób, również wtedy, gdy znajdują się poza zasięgiem tradycyjnych nadajników radiowych.

Ukazała się aktualizacja aplikacji TOK FM, która jest zintegrowana z systemem Android Auto. Za sprawą tej zmiany posiadacze aut wyposażonych w Android Auto mogą korzystać z aplikacji z poziomu wyświetlacza w swoim samochodzie. Aplikacja TOK FM na Android Auto pozwala w prosty sposób włączyć radio na żywo - w tym również internetową stację TOK + Muzyka, w której muzyka zastępuje reklamy emitowane na antenie - oraz przeglądać i odsłuchiwać najnowsze podcasty TOK FM. Dzięki dostosowaniu wyglądu do systemowego interfejsu, aplikacja jest bardzo czytelna i łatwa w obsłudze, co pozwala kierowcy na jej bezpieczną i wygodną obsługę podczas jazdy.Wcześniej - w styczniu 2020 r. - aplikacja TOK FM została zintegrowana z systemem Apple CarPlay. W tej chwili z oferty cyfrowej rozgłośni w samochodach mogą korzystać posiadacze smartfonów z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, czyli Apple i Android. W zależności od modelu samochodu i telefonu TOK FM dostępny jest na wyświetlaczu w kokpicie auta, na zintegrowanym z kanałem środkowym tablecie lub na smartfonie w specjalnej wersji z dużymi przyciskami. Aplikacją można też sterować przyciskami na kierownicy.- wyjaśnia Jarosław Śliżewski, Dyrektor Obszarów Cyfrowych w Grupie Radiowej Agory. -Aby wykorzystać wszystkie możliwości aplikacji TOK FM podłączonej do Android Auto i słuchać w niej podcastów, seriali oryginalnych (jak "Mafia po polsku", "WTC.Rykoszet", "Piecza") oraz Radia TOK + Muzyka, należy posiadać dostęp Premium TOK FM. Wszyscy nowi użytkownicy aplikacji TOK FM mogą go wypróbować bezpłatnie przez okres dwóch tygodni, a po upływie tego czasu zakupić jako subskrypcję w Google Play lub na stronie internetowej tokfm.pl/premium. W wersji nieopłaconej poprzez Android Auto można słuchać wyłącznie Radia TOK FM na żywo.Obsługa aplikacji w ramach Android Auto i CarPlay to kolejna technologiczna nowość TOK FM. Wcześniej, w 2019 r. Radio TOK FM uruchomiło specjalną akcję w Asystencie Google pozwalającą na sterowanie głosowe Radiem TOK FM w polskiej wersji językowej, a także wdrożyło projekt "Search the Radio", dzięki któremu możliwe jest pełnotekstowe wyszukiwanie w treściach audycji radiowych.Integrację aplikacji TOK FM z systemem Android Auto na zlecenie Grupy Radiowej Agory zrealizowała firma N7 Mobile.