Święto fanów Counter-Strike'a: PGL Major Stockholm 2021 w Polsat Games

• Rozpoczyna się najważniejszy turniej CS:GO tego roku

• Polska transmisja w Polsat Games, tworzona przy współpracy agencji gamingowej Fantasyexpo oraz firmy FRENZY.

• W rozgrywkach zobaczymy trzech Polaków, którzy będą walczyć o historycznie wysoką pulę nagród w wysokości dwa miliony dolarów

Tegoroczny Major odbędzie się w Sztokholmie, w obiekcie Avicii Arena, który może pomieścić nawet kilkunastotysięczną widownię. Fakt ten jest niezwykle ważny, ponieważ jest to pierwszy turniej CS:GO od lutego 2020, na którym widownia będzie mogła dopingować swoich ulubieńców na żywo, a nie z domowego zacisza. Tchnie to powiew świeżości w rozgrywki esportowe, których fani zatęsknili za prawdziwym dopingiem.Polscy fani będą mieli kogo zagrzewać do walki podczas rozgrywek w Sztokholmie. W wydarzeniu wystąpi na pewno trzech rodaków - duet w barwach ENCE, czyli Paweł "dycha" Dycha oraz Olek "hades" Miskiewicz, a ich zespół uważany jest za potencjalnego czarnego konia turnieju. W dalszym etapie, bo dopiero w Fazie Legend zobaczymy Michała "MICHU" Müllera wraz z amerykańskim Evil Geniuses. Ponadto nie sposób nie wspomnieć o graczu rezerwowym Teamu Liquid, ponieważ w tę rolę został wpisany Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, legendarny gracz polskiego Virtus.pro.Turniej rozpoczną spotkania Fazy Pretendentów, z której zwycięskie drużyny awansują do Fazy Legend. Obie zostaną rozegrane według formatu szwajcarskiego. Wszystkie mecze będą miały charakter best-of-one, oprócz pojedynków decydujących o awansie i eliminacji z turnieju, w których zobaczymy co najmniej dwie mapy.Agencja gamingowa Fantasyexpo przy współpracy z firmą FRENZY przygotuje polską transmisję z PGL Major Stockholm 2021. Jej partnerami zostali - Samsung Odyssey, BLIK, Logitech G, Pringles, Reebok, Grześki oraz KFC, którzy przygotowali szereg aktywności dla fanów i widzów. Dlatego zachęcamy do bacznego śledzenia polskiej transmisji!- komentuje Bartosz Wilczek, Head of Esports, Fantasyexpo- mówi Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZYWśród casterów zobaczymy takie persony jak Piotr "Izak" Skowyrski, Paweł "Saju" Pawełczak, Radek "mad1" Florkowski, Łukasz "Hermes" Pożyczek, Dominik "Domek" Nowakowski, Jakub "Swelder" Grzegorski. Organizatorzy przewidują również ciekawych gości w roli ekspertów i analityków, a wśród nich na pewno pojawi się komentator ESL Polska - Kuba "KubiK" Kubiak. Transmisję będzie można oglądać w serwisie Twitch na dwóch kanałach w trakcie Fazy Pretendentów oraz Fazy Legend - twitch.tv/izakooo oraz twitch.tv/esportnow oraz w telewizji na antenie Polsat Games.