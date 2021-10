Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz wygrali 12 edycję "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Zakończyła się jedenasta edycja tanecznego show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" na antenie telewizji Polsat.

• Głosami widzów kryształową kulę zdobyła para: Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz

Byliśmy świadkami zaciętej i bardzo wyrównanej tanecznej bitwy pomiędzy Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz i Rafałem Maserakiem oraz Piotrem Mrozem i Hanią Żudziewicz. Pary zaprezentowały aż trzy tańce. Mieliśmy okazję podziwiać tango, cha cha cha, jive'a, taniec współczesny czy wzbudzający najwięcej emocji freestyle.Na pierwszy ogień poszli Kajra i Rafał. Para zaprezentowała jive'a. Ich rywale z kolei zatańczyli taniec współczesny. Obu parom zagrał zespół Kombi. -- tak występ Kajry i Rafała skomentował Michał Malitowski. -- powiedziała Iwona Pavlović do Piotra Mroza. -- dodał Michał Malitowski.Następnie Wiktoria Omyła i Michał Bartkiewicz, tegoroczni mistrzowie Polski w show dance oraz zwycięzcy WDC Professional Latin Competition na Polish Dance Festival, dali prawdziwy popis swoich umiejętności, tańcząc do piosenki Alicji Majewskiej. Taneczną niespodzianką była także para emerytów z Austrii. Małżeństwo tańczy razem od ponad 50 lat, podróżując po świecie i zdobywając nagrody, a przede wszystkim miłość widzów.Na kolejną taneczną ucztę, w której stawką była Kryształowa Kula, składały się energetyczne tango w wykonaniu Kajry i Rafała, a także skoczne cha cha cha zatańczone przez Piotra i Hanię. -- zauważyła Iwona Pavlović podczas występu Kajry i Rafała. -- dodał Michał Malitowski. -- stwierdziła Iwona Pavlović, oglądając występ Piotra Mroza i Hani Żudziewicz.Na freestyle - czyli taniec do wybranej przez finałową parę piosenki, będący pod kątem choreografii zupełną dowolnością, czekaliśmy chyba najbardziej!. W obu przypadkach pary zaprosiły na bardzo emocjonujący taneczny spektakl.W finałowym odcinku wyłącznie widzowie Polsatu mieli prawo głosu i to oni zdecydowali, w czyje ręce trafi Kryształowa Kula. A serca widzów skradli Piotr Mróz oraz Hania Żudziewicz i to oni wygrali XII edycję show Polsatu.Do tej pory "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wygrali:i Stefano Terrazzino (I edycja),i Stefano Terrazzino (II edycja),i Agnieszka Kaczorowska (III edycja),i Tomasz Barański (IV edycja),i Jacek Jeschke (V edycja),i Hanna Żudziewicz (VI edycja) orazi Jan Kliment (VII edycja),i Jan Kliment(VIII edycja),i Jan Kliment (IX edycja), Damian Kordas i Janja Lesar. (X edycja), Edyta Zając i Michał Bartkiewicz oraz (XII edycja).Przypomnijmy, że do jesieni 2011 roku polska edycja programu "Taniec z gwiazdami" gościła na antenie telewizji TVN. Wówczas program wygrały pary:i Anna Głogowska (XIII edycja),i Robert Rowiński (XII edycja),i Rafał Maserak (XI edycja),i Rafał Maserak (X edycja),i Andrej Mosejcuk (IX edycja),i Stefano Terrazzino (VIII edycja),i Cezary Olszewski (VII edycja),i Łukasz Czarnecki (VI edycja),i Kamila Kajak (V edycja),i Stefano Terrazzino (IV edycja),i Aneta Piotrowska (III edycja),i Marcin Hakiel (II edycja),i Kamila Kajak (I edycja).