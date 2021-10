Serial "Hiszpańska księżniczka" w Epic Drama

Łukasz Szewczyk

• Nowy serial Epic Drama

• Przenikliwe i porywające przedstawienie historii Katarzyny Aragońskiej

"Hiszpańska księżniczka" to kolejny, oparty na powieściach historycznych Philippy Gregory serial emitowany na kanale Epic Drama. Widzowie wrócą na dwór Tudorów - do świata, w którym rządzą intrygi i pełne przepychu kostiumy. Historia opowiedziana jest z punktu widzenia biorących w niej udział kobiet, które stały za mężczyznami sprawującymi władzę w angielskiej monarchii od 1464 do 1530 roku. Osiem odcinków skoncentrowanych jest na postaci Katarzyny Aragońskiej (po tym jak popadła w niełaskę przez swoje niechlubne małżeństwo z królem Henrykiem VIII), która zmuszona jest podjąć walkę o należne jej miejsce na tronie.Młodej księżniczce Hiszpanii, Katarzynie Aragońskiej (Charlotte Hope), od dziecka obiecywano angielski tron. Jej przeznaczeniem było zjednoczenie dwóch krajów, by chronić ojczyznę. Katarzyna przybyła do Anglii jako nastolatka, by przygotować się do ślubu z księciem Arturem, następcą angielskiego tronu. Ich małżeństwo wynikało z kontraktu, który miał na celu zawarcie sojuszu między oblężonym królestwem, a Hiszpanią. Pojawiła się w szarej, zalanej deszczem Anglii wraz ze swoim wspaniałym i zróżnicowanym dworem. W jego skład weszły damy dworu: hiszpańska szlachcianka pochodzenia afrykańsko-iberyjskiego Lina (Stephanie Levi-John) oraz słodka i pełna swobody Rosa (Nadia Parkes). Kiedy nagle umarł mąż Katarzyny, książę Artur (Angus Imrie), tron wydawał się dla niej stracony. Nadszedł jednak moment, w którym obmyśliła śmiały plan i skierowała swoją uwagę na nowego dziedzica - charyzmatycznego i upartego księcia Henryka (Ruairi O'Connor), który pewnego dnia będzie rządził jako król Henryk VIII.Premiera "Hiszpańskiej księżniczki", emocjonującej opowieści o romansie, zemście, zdradzie i władzy, odbędzie się w środę 27 października o 21:30 na kanale Epic Drama. Emisja kolejnych odcinków w środy o tej samej porze.