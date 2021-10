TVN Grupa Discovery odlicza do Zimowych Igrzysk Olimpijskich Pekin 2022. Oferta na zimę

Łukasz Szewczyk

Discovery posiada pełne prawa do igrzysk olimpijskich na ponad 50 rynkach europejskich. W tygodniach poprzedzających Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022, nadawca zaprosi widzów do przeżywania największych sportowych emocji, śledzenia najciekawszych rywalizacji sportowych gwiazd oraz poznania ich inspirujących historii.W ramach sportowej zimy na kanałach i na platformach TVN Grupa Discovery znajdzie się wiele godzin relacji z najważniejszych sportowych aren, a także programy dodatkowe. Na drodze do Pekinu kamery Discovery pojawią się w każdym zakątku świata - od Niżnego Tagiłu, przez Wisłę, Zakopane i Val d'Isere aż po Lake Louise. Nadawca pokaże m.in. relacje z narciarstwa alpejskiego, łyżwiarstwa figurowego, short tracku, biatlonu, rywalizacji snowboardowych, czy ulubionej dyscypliny Polaków - skoków narciarskich.W tygodniach poprzedzających zimowe igrzyska olimpijskie, na platformach TVN Grupa Discovery zadebiutują programy, które mają przybliżyć widzom sporty zimowe. 23 listopada na antenach Eurosportu i w serwisie player.pl (pakiet "Eurosport+Player") pojawi się nowy międzynarodowy program "Winter Pass", dzięki któremu widzowie odwiedzą najważniejsze punkty na zimowej mapie świata. Znany brytyjski prezenter Radzi Chinyanganya poprowadzi 10-odcinkową serię, która zabierze widzów na najistotniejsze wydarzenia tej zimy - Turniej Czterech Skoczni, zawody alpejskiego Pucharu Świata w Saint-Moritz czy tor łyżwiarski w Heerenveen. W najbliższych tygodniach wystartuje także nowy cykl Essential Olympic Stories powered by Bridgestone, w którym przedstawione zostaną sylwetki legend sportów zimowych, m.in. Hermanna Maiera, Mattiego Nykaenena, czy Stevena Bradbury'ego. Z kolei format "Athletes to Watch" pokaże sportowców, których ambicją jest sięgnięcie po olimpijskie laury.- powiedział Andrew Georgiou, President of Sports, Discovery.- dodał.W trakcie igrzysk Discovery ponownie wykorzysta przełomową technologię Cube, przenosząc widzów w samo centrum wydarzeń. -- podkreśliła Dorota Żurkowska, członek zarządu TVN Grupa Discovery oraz dyrektor Eurosportu w Polsce.Discovery nabyło prawa do igrzysk olimpijskich w 2015 roku. Podczas igrzysk Pyeongchang 2018 firma osiągnęła rekordową oglądalność telewizyjną oraz na platformach cyfrowych. Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022 rozpoczną się 4 lutego i będą transmitowane przez Discovery na ponad 50 europejskich rynkach.