"Amonit", "Wiedźmy", "Świąteczny szok" - listopad w HBO i Cinemax

Łukasz Szewczyk

• "Amonit", "Wiedźmy", "Świąteczny szok" - to główne premiery filmowe miesiąca telewizyjnego HBO

• Wśród serialowych premier m.in. "Co robimy w ukryciu III", "Rodzina nuklearna", "Work In Progress II" oraz "We're Here II".

"WIedźmy" / Fot. materiały prasowe

W ramach niedzielnego pasma premierowego HBO zaplanowało następujące premiery:(14 listopada) - opowieść o zbieraczce skamielin i młodej kobiecie wysłanej nad morze na rekonwalescencję, między którymi niespodziewanie rozwija się pełna namiętności relacja. Kate Winslet oraz Saoirse Ronan w rolach głównych. Nominacja do BAFTY za najlepsze kostiumy(21 listopada) - przezorna babcia stara się uchronić swojego osieroconego wnuka przed diabolicznymi wiedźmami. Ekranizacja klasycznej powieści dla dzieci autorstwa Roalda Dahla. Anne Hathaway w jednej z głównych ról, Robert Zemeckis za kamerą(28 listopada) - Kristen Stewart jako Abby, która planuje oświadczyć się swojej dziewczynie podczas bożonarodzeniowej kolacji u rodziny. Kiedy jednak dowiaduje się, że Harper utrzymywała ich związek w tajemnicy, zaczyna kwestionować łączącą je relację.Wśród pozostałych premier miesiąca(4 listopada). Lyon, lata sześćdziesiąte XX wieku. Pewien dwunastolatek ubóstwia swojego ojca i jego liczne talenty. Gdy mężczyzna staje się osobistym doradcą De Gaulle'a, syn rusza z nim na niebezpieczną misję, mającą na celu ocalenie Algierii. Kolejna propozycją będzie komedioramat(11 listopada), gdy zaradny piętnastolatek stwierdza, że jego rodzice nie pasują do siebie, zwraca się do swojej najlepszej przyjaciółki, aby pomogła mu zacząć ich umawiać z innymi ludźmi (premiera 11 listopada, HBO).Widzowie HBO zobaczą też(18 listopada). Jest to historia 13-letniego Paula cierpiącego na chorobę, która powoduje u niego nadmierny wzrost włosów na całej twarzy i ciele. Po katastrofalnej w skutkach wycieczce do wesołego miasteczka, chłopak postanawia wyruszyć na poszukiwania matki, która porzuciła go po urodzeniu. Niezależne kino drogi pokazujące perypetie nastoletnich życiowych wyrzutkówNadjedzie także(19 listopada). Kiedy starzejący się pracownik fast foodu ogłasza, że po 38 latach pracy przechodzi na emeryturę, jego ostatnia zmiana wygląda zupełnie inaczej niż sobie to wyobrażał. Nagroda na MFF w Heartland oraz dwukrotnie nominowany do Oscara Richard Jenkins w głównej roli.Z kolei w filmie(20 listopada) pechowy pisarz spotyka na swojej drodze tajemniczą kobietę, z którą spędza szalony weekend. Niezależna amerykańska komedia romantyczna pokazująca rozkwit uczucia między dwójką ekscentryków. Kolejna propozycja to(22 listopada), czyli Johnny Depp oraz Forest Whitaker jako policjant i dziennikarz, którzy łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.W komedii(25 listopada) dwudziestokilkuletnia dziewczyna z Nowego Jorku po kolejnym niepowodzeniu miłosnym postanawia otworzyć tymczasową galerię sztuki, w której będzie można zostawić prezenty od byłych partnerów.(27 listopada) to kino familijne przedstawiające perypetie uzdolnionego jedenastolatka, który postanawia kontynuować marzenie ojca o odbyciu podróży w kosmos.Sobotnie wieczory upłyną przy filmach animowanych dla całej rodziny. W filmie(6 listopada) - pewien uroczy, ale też niezwykle psotny kotek wywołuje zamieszanie podczas przedszkolnej wycieczki swojej małej właścicielki. Kolejna propozycja to(13 listopada) - Fritzi opiekuje się małym psem swojej najlepszej przyjaciółki, podczas gdy ta spędza wakacje na Węgrzech. Kiedy dziewczyna nie wraca, Fritzi i czworonóg wyruszają na poszukiwania. Nagroda Niemieckiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych. Z kolei w animacji(20 listopada) - czworo studentów przypadkowo znajduje przejście i ląduje w cyfrowym świecie gry komputerowej, gdzie zdobywają supermoce. Dowiadują się też, że zły Morgarth próbuje uciec do prawdziwego świata i tylko oni mogą go powstrzymać.Serialowe premiery miesiąca w HBO:(od 5 listopada, HBO3) - serial przedstawia codzienne (a raczej nocne) życie wampirów, które znają się od setek lat. W trzecim sezonie wampiry zdobywają większą władzę, a na ich drodze staje ten, od którego wszyscy pochodzą(od 11 listopada, HBO) - serial dokumentalny przedstawiający opowieść reżyserki Ry Russo-Young o jej własnej przeszłości. Ona i jej siostra urodziły się w związku dwóch lesbijek, dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził jednak nieoczekiwany proces sądowy.(od 19 listopada, HBO3) - serial komediowy opowiadający o zmagającej się z przeciwnościami losu starzejącej się lesbijce. W drugim sezonie kobieta musi odnaleźć się po zakończonym związku.(od 27 listopada, HBO) - drugi sezon serialu HBO prezentującego rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych jednorazowych drag queen show. W każdym odcinku uznane drag queens inspirują i uczą jak wyjść poza swoją strefę komfortuW listopadzie 2021 rokuzaprezentuje następujące premiery filmowe: "To dla twojego dobra" (1 listopada), "Zabójstwo dwojga kochanków" (7 listopada), "Sponsor" (8 listopada), "Wieczna piękność" (14 listopada), "Złe prawo" (15 listopada), "Ślub Diany" (19 listopada), "Kłamstwo doskonałe" (21 listopada), "Chora pamięć" (26 listopada) oraz "Przewrotny umysł" (28 listopada).Z koleipokaże takie premiery jak: "Niezidentyfikowany" (6 listopada), "Słodkie rzeczy" (7 listopada), "Zdechnąć trzeba, żebyście przyjechali" (13 listopada), "Wuhai" (13 listopada), "Złoto dla psów" (14 listopada), "Błękit morza" (20 listopada), "Zostaniemy zapomniani" (21 listopada), "Wszystkie piękne koniki" (27 listopada), "Słodkie cygaro" 928 listopada).